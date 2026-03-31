A Euronews magyar felületéről töröltek egy cikket, ami a NER-cégek tőzsdei zuhanásáról szólt

Az Euractiv arról számolt be, hogy a szerkesztőségi integritás sérüléséről írt belsős levelet a Euronews egyik újságírója, Tanács Gábor, miután letörölték egy politikailag érzékeny, a Fidesznek kellemetlen cikkét a magyar nyelvű Euronews portálról.

A Euronews szerkesztőségi függetlenségéért többen aggódnak 2021 vége óta, az akkori tulajdonosváltás során ugyanis egy, az Orbán-rendszerhez több szálon kötődő szereplő vásárolta be magát az egyik legnagyobb európai hírcsatornába.

A kiszivárgott levélben Tanács állítólag azt írta:

„A magyarok a hétvégén láthatták, hogy az Euronews szerkesztői függetlenségét megsértették. Ez komoly kétségeket vet fel az Euronews magyarországi választásokkal foglalkozó tudósítójának függetlenségét illetően, miközben úgy tűnik, hogy a brüsszeli szerkesztőségnek titokzatos motivációi vannak.”

Szerinte „ez az a fajta beavatkozás, amit már ezerszer láttunk a kormány által ellenőrzött magyar médiában, ezért egyértelművé kell tennünk, hogy az Euronewsnál nincs helye ilyesminek”. „Egy cikk eltávolítását magyarázattal kell alátámasztani, és valakinek azonnal felelősséget kell vállalnia érte” – írta.

A NER-cégek választás előtti tőzsdei eladási hullámáról szóló, március 27-én publikál cikket még aznap törölték, és már a Wayback Machine oldalán sem olvasható, de az URL alapján a címe az lehetett, hogy Menekülnek a befektetők a NER tőzsdei cégeiből. Tanács Gábor szerint a Euronews tulajdonosának érdekeit képviselő menedzsment kérte a szerkesztőségtől a cikk eltávolítását.

2024-ben derül ki, hogy a cég fő tulajdonosát, a portugál Alpac Capital alapot több pénzügyi és politikai kapcsolat köti az Orbán-kormányhoz: a Direkt36 dokumentumok alapján írta meg, hogy az új tulajdonosnak egy magyar tőkealap biztosította a felvásárláshoz szükséges 45 millió eurót. Az alapot a korábban a Pénzügyminisztérium alá tartozó, majd később egy egyetem alá kiszervezett Széchenyi Alapok (SZTA) nevű cég kezelte. A pénzt a Euronewst végső soron felvásárló, European Future Media Investment Fund nevű befektetési alapba helyezték el.

Az Alpac Capital vezérigazgatója az Orbán-rendszer csúcsvállalata, a 4iG építésében is részt vett, 2025-ig annak igazgatóságában ült. Tanács Gábornak a Euronewsról eltávolított cikke a 4iG árfolyamesését is említette. (via Telex)