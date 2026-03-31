Meghalt Radnóti Zsuzsa

Életének 89. évében elhunyt Radnóti Zsuzsa Kossuth- és Jászai Mari-díjas dramaturg, drámatörténész – jelentette be az Örkény István Színház a Facebookon.

A Vígszínház egykori dramaturgiai vezetője, a Színházi Dramaturgok Céhének volt elnöke, Örkény István író özvegye halt meg. „Érdemei írói nemzedékek színpadra segítésében, generációk szakmai tanításában és Örkény István életművének gondozásában elévülhetetlenek” – búcsúzott a társulat közeli barátjától az Örkény Színház.

Radnóti Zsuzsa későbbi férjével, Örkény István íróval 1963-ban. Fotó: Hunyady József/Fortepan

Radnóti Zsuzsa az ELTE bölcsészkarának magyar–német szakán szerzett diplomát. 1963-tól a Vígszínház dramaturgja volt, majd a dramaturgia vezetőjeként nagy szerepe volt az új magyar dráma 1970-es évekbeli kibontakozásában. 2009-ben megvált a színháztól, azóta vendégdramaturgként járt vissza.

A magyar drámairodalom új vonulatával, főként Füst Milán életművével foglalkozott. Örkény István harmadik, utolsó felesége volt, és az író halála óta az életmű gondozója. Tevékeny részt vállalt a színházi élet szervezésében, a fiatal tehetségek felfedezésében: a zalaegerszegi Nyílt Fórum és a Radnóti Miklós Színház Nyílt Műhelyének alapítója volt. 2013 óta a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja volt.

Fő művei: a Cselekvés-nosztalgia (1985), a Mellékszereplők kora: Magyar drámák a nyolcvanas években (1991), A próféta színháza (Füst Milán színházáról - 1993), a Lázadó dramaturgiák (magyar drámaírók portréi - 2003) és a Megmozdult irodalom (2021).

Radnóti Zsuzsa és Székely Gábor rendező a Még egy perc Örkénnyel című beszélgetésen a Thália Színház Mikroszínpadán 2013. április 5-én. Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

1980-ban Jászai Mari-díjat, 1996-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjét, 2002-ben a Pro Cultura Urbis-díjat vehette át. 2003-ban érdemes művész lett, 2009-ben Hevesi Sándor-díjjal jutalmazták. 2013-ban ő volt a Krisztina-díj kitüntetettje. 2017-ben Kossuth-díjjal tüntették ki „a kortárs magyar irodalom legjelentősebb alkotásainak hiteles, a szerzői koncepciót híven tükröző színpadra állítása mellett a hazai drámairodalom történetének kutatása és publikálása terén is rendkívüli munkája elismeréseként”. 2017-ben megkapta a Vígszínház Harsányi Zsolt Emlékdíját és a Színházi Kritikusok Céhének életműdíját. 2019-ben Hazám-díjjal tüntették ki. 2019-ben megalapította a Kortárs Magyar Dráma-díjat, amelyet évente adnak át. (MTI)