Orbán ócsai fellépésén még sajátjait is alig hozta lázba, Pataky Attila volt a leglelkesebb

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A miniszterelnök ezúttal kicsit csavart a mondandóján, most a magyarok pénze került a legnagyobb veszélybe. Az elmúlt napok antihőseinek, az Adolf vezette feketekabátosoknak nem akadt dolguk, pedig ők megpróbáltak némi hangulatot vinni a hideg tavaszi estébe.

Ócsán, Pest megye 9-es számú, inkább ellenzékinek tekinthető választókörzetében folytatta országjárását Orbán Viktor. Az esemény a már megszokott forgatókönyv szerint zajlott, csak az utóbbi állomásoknál is vérszegényebb volt a produkció, se minibékemenet, se ellentüntetők. Pataky Attila volt a leglelkesebb.

Fotó: Bankó Gábor/444

Fotó: Bankó Gábor/444

Az esemény kezdete előtt egy órával már gyülekeztek az emberek a lezárt Templom tér környékén. A színpad előtti rész külön le volt kerítve, ide csak azok mehettek be, akik – miután ellenőrizték nevük rajta van-e egy listán – karszalagot kaptak. Ők láthatóan szervezetten érkeztek, kisebb csoportokban, meg is töltötték a számukra kijelölt területet. Ezúttal fáklyákat nem, csak zászlókat osztogattak. A teret csak kétharmadig megtöltő tömegben felbukkant Menczer Tamás a Fidesz kommunikációs igazgatója, és Németh Balázs jelölt is, a kormánymédia és a Megafon apraja-nagyja, valamint magyar és külföldi újságírók is.



Fotó: Bankó Gábor/444