Pintér Bence győri polgármester feljelentést tesz a fekete kabátos alakok miatt

„Szégyenteljes, erőszakos cselekmények” zajlottak Győrben Pintér Bence polgármester szerint pénteken Orbán Viktor kampányrendezvénye előtt és alatt. A Facebookon közzétett bejegyzésében azt írta,

„a véleményüket kifejező állampolgárokat ismeretlen, fekete kabátot viselő, parancsra, egységesen, alakzatban mozgó verőlegények kezdték el vegzálni. Transzparenseket téptek szét, lökdösődtek, erőszakoskodtak; egységesen fellépve akadályozták a békés tüntetők szabad mozgását. Volt, akit igazoltattak is”.

A történtek miatt Pintér „bűnszervezetben, aljas indokból, a sértett sanyargatásával, jelentős érdeksérelmet okozva, hivatalos eljárás színlelésével elkövetett személyi szabadság megsértése; valamint csoportosan, a köznyugalmat súlyosan megzavarva, nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság, rongálás és más bűncselekmények gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen” feljelentést tesz a Győri Járási Ügyészségen.

Feljelentéséhez csatolt felvételeket is, amik alapján a nyomozó hatóság beazonosíthatja az elkövetőket. Továbbá kezdeményezte, hogy az elkövetőket 5 évre tiltsák ki Győr közigazgatási területéről.

Az elmúlt napokban Orbán Viktor országjárásának állomásain többször feltűntek látszólag a Fidesz által odszervezett fekete ruhás alakok, akik sorfalat álltak az ellentüntetők elé. A győri Széchenyi téren az eddigieknél nagyobb számban jelent meg a sokak által „feketeseregként” vagy verőemberekként emlegetett csoport. Először a térre vezető egyik szűkebb utcát zárták le, majd gyors átcsoportosítás után a tér egy másik bejáratánál is testükkel állták el az ellentüntetők útját. A rendőrség kedden közleményben magyarázta el, miért oké a jelenlétük a rendezvényeken.