Szeptemberben lesz a hatodik Pécs Pride

Szeptember 12-én hatodszor rendezik meg Pécsen Magyarország egyetlen, nem Budapesten megrendezett Pride felvonulását – jelentette be közleményében a szervező Diverse Youth Network.

Az esemény idei mottója: „A szabadság nem tiltható be!” Ez a szervezők szerint a jelenlegi társadalmi és politikai környezetben különösen erős üzenetet hordoz: a közösség nem hajlik meg a félelem előtt, és továbbra is kiáll az emberi jogok, a méltóság és a szabadság mellett.

„Szeptember 12-én hatodik alkalommal rendezzük meg a Pécs Pride felvonulást és az azt megelőző, egyhetes Freedom of My Identity Emberi Jogi Fesztivált. Idei szlogenünk – A szabadság nem tiltható be – nemcsak egy mondat, hanem egy üzenet: a közösségünket nem lehet megfélemlíteni és nem lehet elhallgattatni. A Pécs Pride akkor is megvalósul, ha megpróbálják ellehetetleníteni” – mondta Buzás-Hábel Géza, a Diverse Youth Network igazgatója.

„Semmilyen koncepciós eljárás nem akadályozhat meg minket abban, hogy európai uniós polgárokként éljünk a békés gyülekezéshez való jogunkkal, és kiálljunk egymásért, a közösségünkért és a szabadságért. A szabadságot nem lehet betiltani, és minket sem lehet megállítani.”

Buzás-Hábel ellen a betiltott pécsi Pride miatt február elején emeltek vádat, de a bíróság márciusban felfüggesztette a büntetőeljárást.

A Pécs Pride a Freedom of My Identity Emberi Jogi Fesztivál záróeseménye, amit a Diverse Youth Network szervez. Az egy héten át tartó fesztivál szemináriumokkal, workshopokkal, könyvbemutatókkal, kerekasztal-beszélgetésekkel, kulturális programokkal, közösségi eseményekkel és konferenciákkal várja az érdeklődőket. A részletes programot a szervezők a közeljövőben jelentik be. A szervezők közleményükben kiemelték: idén minden eddiginél nagyobb szükség van a közösség támogatására, ezért adománygyűjtő kampányt indítottak.