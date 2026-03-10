A bíróság felfüggesztette a Pécs Pride-szervező Buzás-Hábel Géza elleni büntetőeljárást

A Pécsi Járásbíróság is az Alkotmánybírósághoz fordult, egyben felfüggesztette a Pécs Pride szervezője, Buzás-Hábel Géza elleni büntetőeljárást – írja közleményében a Magyar Helsinki Bizottság. Alig egy héttel ezelőtt a Pesti Központi Kerületi Bíróság járt el ugyanígy Karácsony Gergely főpolgármester ügyében, akivel szemben a Budapest Pride kapcsán indult eljárás.

A közlemény szerint a pécsi bíróság március 6-ai végzésében arra kéri az Alkotmánybíróságot: állapítsa meg, hogy a gyülekezési jog tavalyi korlátozása – többek között – sérti az Alaptörvény véleménynyilvánítás szabadságára, békés gyülekezésre és törvény előtti egyenlőségre vonatkozó rendelkezéseit, egyúttal ellentétes az Emberi Jogok Európai Egyezményében garantált egyesülési és gyülekezési szabadsággal és a megkülönböztetés tilalmával. „Hivatkozott a bíróság arra is, hogy a 2021-es homofób és transzfób propagandatörvény miatti uniós kötelezettségszegési eljárás szintén releváns az előtte folyó ügyben” – fogalmaz a Helsinki Bizottság.

Buzás-Hábel Géza szervező ellen idén február elején emeltek vádat az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértése miatt.

A Pécs Pride szervezőjének ügyében jogi munkát végző négy civil szervezet szerint a bíróság döntése azt jelzi, hogy a pécsi bíróság is „érzékelte a gyülekezési jog önkényes korlátozásának jogellenességét, és azt tette, amit egy jogállamban elvárhatunk egy ilyen helyzetben” – áll a közleményeben. Amely szerint bíróság döntése „lehetőséget teremt arra, hogy véget érjen az a sötét helyzet, amiben egy pécsi tanárt és civilt azért fenyegetnek büntetéssel, mert mindnyájunknak példát mutatva, komoly kockázatot vállalva kiállt a demokrácia, a szabadság és az emberi jogok mellett”.

Korábban az Amnesty International Magyarország, a Háttér Társaság, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért is az Alkotmánybírósághoz fordult, miután a rendőrség és a Kúria döntése miatt nem tarthattak a szexuális és nemi kisebbségeket támogató felvonulást, és azután is, hogy a Pécs Pride-ot megtiltották. A Helsinki Bizottság szerint „nem ritka, hogy az Alkotmánybíróság a kormány számára kényes ügyekben csak hosszú évek múltán hoz döntést, amikor már az ügy veszít jelentőségéből vagy az okozott károk visszafordíthatatlanok. Most azonban nincs lehetősége időt húzni: 90 napja van dönteni arról az egyszerű kérdésről, hogy a rendszerváltás egyik legnagyobb vívmánya, a gyülekezési szabadság, mindenkit egyenlően illet-e meg.”

Múlt hét szerdán volt hír, hogy az Alkotmánybírósághoz fordult és felfüggesztette a Karácsony Gergely elleni büntetőeljárást a Pesti Központi Kerületi Bíróság. A HVG akkori cikke szerint az erről szóló végzést a lap információi szerint február végén, tárgyaláson kívül hozta meg az ügyben eljáró bíró.

A bíróság arra kérte az Ab-t, állapítsa meg, hogy az ügyben alkalmazandó gyülekezési törvény és gyermekvédelmi törvény egyes bekezdéseisértik a jogbiztonság és normavilágosság követelményét, valamint az Emberi Jogok Egyezményét. Az ügyészség e jogszabályok alapján emelt vádat a főpolgármester ellen, aki tavaly júniusban megszervezte a Budapest Pride-ot.

