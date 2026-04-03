A Magyar Nemzet egyetlen címmel bánatból büszkeségbe fordítja át focinemzetünk lelkét

A héten kialakult az idei labdarúgó világbajnokság mezőnye. Az már ugyan korábban kiderült, hogy a most már 48 csapatba megint nem fért be a magyar válogatott, de a futball szenvedélyes szeretetét ez még nem öli ki a magyarokból, egyszerűen csak szempontot kell váltani, ahogy tette azt a Magyar Nemzet.

A Magyar Nemzet csak címben jelezte, hogy ideje átformálni a hozzáállásunkat a világbajnoki szerepléseinkhez, pedig kár lenne megállni itt, legyünk büszkék a számainkra.

Annak a bravúrnak a páratlan értékét, hogy 40 éve nem kaptunk gólt világbajnokságon, tökéletesen megmutatja, hogy ezalatt a nagynevű Brazíliának például 45-ször találtak be az ellenfelek.

Sőt, nemcsak hogy nem kaptunk gólt, de még a kapunkat sem találták el világbajnokságon 1986 óta.

Úgy őrizzük a négy évtizede tartó veretlenségünket, hogy közben nem volt a magyarnál sportszerűbb csapat. Nemhogy piros lapot nem kaptunk 40 éve, de még sárgát sem. Ami nem csoda, hiszen egyetlen szabálytalanságot sem követtünk el. Példátlan fair play.

És lenne itt még valami. 1986-ban a magyar mellett a holland volt a másik csapat, amelyik kétszer is döntős volt, de nem nyerte meg a világbajnokságot. A hollandok azóta továbbra rontották a statisztikájukat, 2010-ben elbuktak egy újabb finálét. 2030-ban pedig eljön a mi időnk..