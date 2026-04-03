Direkt36: Henrynek és csapatának köze lehetett a Tisza irodájában talált kémtollhoz is

Összetett, titkos művelet zajlott a Tisza ellen, amelynek része lehetett egy lehallgatásra alkalmas „kémtoll” elhelyezése is a párt irodájában - írja a Direkt36.

Kémtollról először 2024 novemberében Magyar Péter, a párt vezetője beszélt azon a sajtótájékoztatón, amelyet közvetlenül azután tartott, hogy megjelent az interneten a volt barátnője, Vogel Evelin által titokban rögzített beszélgetések újabb részlete. Magyar a sajtótájékoztatón többek közt a független sajtót is hosszasan kritizálta, amiért teret ad a „manipulált, összevágott”, „bűncselekménnyel szerzett”, „titokban rögzített magánbeszélgetésekről” készült felvételeknek.

Ezen a sajtótájékoztatón beszélt arról is, hogy feltörték a titkosított kommunikációra alkalmas Signal-applikáción belüli fiókját, hogy beépített emberek figyelhetik meg őket, és bemutatott egy fekete tollat is, amiről azt mondta: lehallgatásra alkalmas kémtoll.

Magyar Péter bemutatja a kémtollat, 2024. november 18-án. Fotó: YouTube

Ezután viszont az ügy elhalt, és magyar se beszélt róla többé nyilvánosan.

A Direkt36 viszont most azt írja, több jel is utal arra, hogy az ominózus kémtoll része lehetett annak a párt elleni titkos műveletnek, amelynek részletei az elmúlt napokban kerültek nyilvánosságra. A művelet részeként egy magát Henrynek nevező személy próbálta beszervezni a párt korábbi informatikusát, Gundalfot, azaz Hrabóczki Dánielt, akivel a 444 készített interjút.

A lap azt írja, a kémtollat Hrabóczki találta meg, a birtokukba jutott üzenetváltásból pedig kiderül, hogy Henry lényegében magára vállalta az akciót, és azt állította, hogy az ő csapata helyezte el a kémtollat a pártnál.

Henry a 2025. március 31-re virradó éjszaka hozta szóba , arról érdeklődött, hogy nála van-e még, vagy Magyarnál maradt, illetve jelezte, hogy fontos lenne begyűjteni, Hrabóczki pedig bőséges jutalmat kapna, ha ezt megoldaná. Ezután Henry eldicsekedett vele, hogy milyen bonyolult eszközről van szó, és azt írta:

„Tudod, mi általában egy akcióval több célt is megpróbálunk elérni. Ez a cucc például akkor került oda, miután Péter elkezdte túlmisztifikálni a lehallgatásos sztorit.”

Henry ezek után megpróbálta beszervezni Hrabóczkit, és a terv az volt, hogy megszerzik az irányítást a párt IT-rendszerei felett, majd a választások előtt megbénítják azokat, ezzel „bedöntve” a pártot - írja a Direkt36 hozzátéve, Hrabóczki együttműködést színlelt, miközben bizonyítékokat gyűjtött, és egy másik informatikussal próbálták lebuktatni a szervezőket. Ekkor azonban a Nemzeti Nyomozó Iroda házkutatást tartott náluk egy névtelen bejelentés alapján, és lefoglalta az eszközeiket.

A lap kereste a kémtollal és a Henry nevű ismeretlen érintettségével kapcsolatban a Tisza Pártot, de nem kívántak reagálni, ahogy nem kaptak választ Hrabóczki Dánieltől sem.

