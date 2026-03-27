Összeraktad ezt az egész tiszás kémsztorit Henryvel meg Gundalffal? Hát a filmekben nincs ilyen, mi meg ebben élünk

Na, cső! Azon röhögök, hogy sikerült megint jó ütemben leszervezni a találkozót. Akárhányszor leülünk dumálni, mindig történik valami szarság, amibe önmagában hat kormánynak kéne belebuknia. Nézted most ezt a kémes cuccot? Hogy a Tiszára rámentek valami nindzsa titkosszolgálatosok, hogy szétszedjék őket, de úgy, hogy még a magyar FBI-t is inasba vágták hozzá? Nincs meg? És az aranykonvoj meg a Panyi? Hát, egy istenverte összeesküvéses thrillersorozatban élünk, haver!

Gundalf meg Henry, kriptós milliók meg négy kurva. Ilyen nincs, de tényleg.

Mondjuk legalább a rosszfiúk is pont annyira balfaszok, mint a filmekben, mert végül lebuknak, és vannak magányos hősök is, akik megmentik a világot. De akkor mondom!

Emlékszel arra, hogy régen a tiszás adatbázisokból nevek szivárogtak ki? Előbb egy tiszás discordos szerver, aztán meg 20 ezer név? Na, hát most legalább kiderült, hogy mi volt az egésznek a háttere. Mint amikor a filmben jön a csavar, és leesik a nézőnek végre, miért is történt a film közepén az, ami.

Provokáció minden mennyiségben: az „ukrán aranykonvojügy” felépítésével a Fidesz megmutatta, hogy nagyon messzire hajlandó elmenni a győzelemért

Az ukrán pénzszállítmány feltartóztatása rettentően erős kampányfegyver lehet. Alkalmas arra, hogy befeketítsék vele a Tiszát, zsarolják vele Ukrajnát, és üzenjék a választónak, hogy a Fidesszel nem lehet szórakozni. Ehhez azonban sokszoros szintlépés kellett a pártállamtól és segítőitől.

Windisch Judit
Ezt az MNB-s ultrasúlyos lenyúlásos sztorit vágod? Elmesélem az egészet, kőkemény!

Ha megszédülsz a Zrt.-ktől, nem érted, mi ez a sok Pallas Athénézás, és fogalmad sincs, mi az a magántőkealap, akkor neked szól ez az összefoglaló az elmúlt évtizedek egyik legpofátlanabb közpénzkiszervezéséről.

Rovó Attila
Állítólag feltörték az orosz közmédia honlapját

Magyari Péter

Ki is ez a Kindlovits Máté, akivel Magyar Péter exnője a lehallgatásokról egyeztetett?

Kindlovits a Fidesz legerőszakosabb, ugyanakkor legizgalmasabb szürkezónás megoldóembereinek egyike. Kubatov árnyékaként mozog, de nem sima gorilla: Navracsicshoz írta a szakdolgozatát, a főnökét pedig bármilyen ügyben rajta keresztül lehet elérni, ami egy korrupciós ügyben tett vallomásából is kiderül.

Szily László
Ügyvédje szerint nincs jó állapotban Szabó Bence volt rendőrszázados

Az ügyvéd nem számított rá, hogy ilyen gyorsan meggyanúsítják védencét.

Fődi Kitti
Lehallgatott felvétel nyomán támadja a kormányzat Panyi Szabolcsot, az orosz befolyási kísérletekről cikkező újságírót

Nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyen Panyi Szabolcs újságíró egy forrásával beszél. Szóba kerül Szijjártó telefonszáma is, amelyet Panyi odaadott egy külföldi szolgálatnak csekkolásra.

Keller-Alánt Ákos
A jótékonykodó ősfradista, az állami adatbázisok atyaúristene, akit Magyar Péter berántott a „magyar Watergate”-be

Egy kollégiumi fénymásolóval indított, mára az államhoz bekötött milliárdos. Vertán György nagyvállalkozót Magyar Péter azzal vádolta meg, hogy fideszes körök megbízásából Vogel Evelint és Varga Juditot is segíti – egyiküket pénzzel és lakással, a másikukat állással.

Rovó Attila
Felszámolja a Discord-szerverét a Tisza Párt

A szivárogtatások után arra jutottak, hogy a közösségi tér mára célponttá vált.

Czinkóczi Sándor
Különös tiszás adatszivárgásból építi a Fidesz az újabb ukránozós kampányát

Szándékos lejáratást sejt a Tisza egy nyilvánosságra került, tiszások személyes adatait tartalmazó adathalmaz miatt. Azt állítják, az abban lévő ukrán fejlesztőt nem ismerik, ilyen formátumú adatbázisuk pedig nincs. Az adatok egy része ugyanakkor biztosan valós, ezt a listán lévők erősítették meg. Péterfalvi Attila vizsgálódik, a Fidesz egész pályás letámadásban van.

Keller-Alánt Ákos, Windisch Judit
Na jó, hát mi a bánat ez az egész Szőlő utcai sztori? Ha ezt így összerakjuk, tényleg azt mondod, hogy ilyen nincs

Két igazgatót visznek el egymás után egy állami intézményből? 14 éven át alig titkoltan garázdálkodik egy sötét, aljas baromarc az embereivel a gyerekvédelmi rendszerben, és nem történik semmi? Amit erre a kormány mondani képes, attól végképp lefejeled az asztalt.

Rovó Attila
Magyar Péter szerint egyértelmű, hogy Orbán Viktorék szervezték ellene az illegális lehallgatásokat

A Tisza elnöke nyilvánosságra hozott egy olyan dokumentumot, ami szerint Vogel Evelin, amikor őt lehallgatta, folyamatosan kapcsolatban állt mások mellett Kubatov Gábor bizalmasával, Kindlovits Mátéval.

Windisch Judit
Rogánhoz kerültek a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok

Erősíteni akarják a miniszterelnök közvetlen munkaszervezetét.

Czinkóczi Sándor
Téboly: Tuzson Bence szerint Panyi Szabolcs önfeljelentést tett és maga mesélte el a sztoriját, miközben a valóságban a kormánymédia tette közzé egy lehallgatott telefonbeszélgetését

Ez már nem egyszerűen hazugság, hanem valami új kategória.

Szily László
Magyar Péter: A felvétel összevágott és manipulált

Magyar elnézést kér a magyaroktól, hogy „ezeket a manipulált ocsmányságokat kell hallgatniuk”.

Kaufmann Balázs
