Magyar Péter a sajtó működését kritizálta, majd közölte, saját médiaportfóliót építene

„Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a sajtó munkatársait” – kezdte hétfő reggeli sajtótájékoztatóját Magyar Péter, aki ezután azzal folytatta, hogy „a ma megjelent felvételek is szerkesztettek”. Mármint azok a felvételek, amik szerint Magyar „pont leszarja” a médiát, „a sok köcsögöt, úgy ahogy van”, illetve amik szerint arról beszél, hogy elküldte „a kurva anyjába tegnap az ATV-t, lebasztam a mikrofonom, mondtam, hogy többet ide nem jövök. Elküldtem a 444-et a kurva anyjába, az Indexet, és közben már több mint százezer követőm van a YouTube-on”.

Magyar Péter szerint a most közzétett felvételek „három időpontból vannak összevágva”, és szerinte vannak benne olyan mondatok, amik nem hangoztak el. Hogy melyek ezek a mondatok, azt nem részletezte, inkább arról beszélt, hogy nem érti, „a sajtó miért hoz nyilvánosságra olyan felvételeket, amik nyilvánvalóan szerkesztettek”

„Én magam ilyen stílusban nem nagyon szoktam beszélni, szóval kötve hiszem, hogy a felvétel minden része manipulálás nélkül készült volna” – mondta Magyar, aki ezután közölte, hogy egy „saját médiaportfóliót” építenek majd, (10:38 - Frissítés: pontosabban úgy fogalmazott: „valóban építünk egy saját, közösségi médiaportfóliót”), majd elpanaszolta, hogy a hétvégén is elküldtek „egy hosszú közleményt a sajtó minden munkatársának a magyar gazdaság helyzetéről”, és az erről szóló bejegyzését „egymillió ember tekintette meg” Facebookon, de a közleményt szerinte egyetlen lap sem hozta le.

Magyar Péter végül beszélt arról is, hogy „találtak egy eszközt, ami egy 9 napig elemről működő lehallgató kémtoll”, ami tudomása szerint Magyarországon nem, de Szlovákiában kapható. Azt mondta, „ezt az egyik internetkábel-csatornában” találták meg, és ez egy olyan eszköz, ami wifin keresztül irányítható, és „bárhonnan a világon le lehet hallgatni”. Magyar szerint „a legnagyobb tárgyalóban volt egy kábelcsatornába betolva”, és igyekeztek felderíteni, hogy hol és ki szerezte be, de úgy gondolja, hogy „ez nem egy állami titkosszolgálat bevett eszköze, szerinte azok profibban szoktak eljárni”. Magyar úgy fogalmazott, hogy egy „külföldi szakértői gárdát” fognak hozni, „mert nyilvánvalóan erre magyarok nem vállalkoznak”, de azt is elmondta, hogy volt barátnőjének, Vogel Evelinnek szerinte „a medáljába lehetett ágyazva” a lehallgató készülék.

Magyar Péter november 10-én egy sajtótájékoztatón azt állította, volt barátnője, Vogel Evelin 30 millió forintot követelt tőle azért, hogy ne hozzon nyilvánosságra bizonyos hangfelvételeket. Magyar szerint Vogel megállapodott Kubatov Gáborral, a Fidesz pártigazgatójával, aki Vertán György üzletemberen keresztül havi 5 millió forintot és a belvárosi lakást biztosítja a nőnek. Vertán megerősítette, Vogel a lakásában lakik, azt azonban tagadta, hogy pénzt adna neki. Magyar sajtótájékoztatója után egy nappal az első hangfelvétel is eljutott a sajtóhoz, ezen büdös szájú emberekről és nyugdíjas kommandóról beszél a Tisza Párt elnöke. Magyar szerint a felvétel összevágott és manipulált, majd újabb hangfelvétel került nyilvánosságra, ami szerint Vogel 30 milliót kér Hanzel Henriktől. A Tisza Párt szerint az újabb felvétel a bizonyítéka annak a bűncselekménynek, amely miatt feljelentették Vogel Evelint. Ezután egy újabb Vogel-féle hangfelvételt küldtek körbe a sajtónak, a hangfelvételen hallottak alapján Magyar szerint agyhalottak a pártja EP-képviselői.