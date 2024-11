„Pont leszarom a médiát, a sok köcsögöt, úgy ahogy van” – újabb hangfelvételeket küldtek körbe Magyar Péterről

Hétfő reggel újabb hangfelvételeket küldtek körbe a magyar sajtónak, feltehetően ismét Vogel Evelin gyűjteményéből. A két rövid, egy-egy perces hangfelvétel közül az első a szövegkörnyezet szerint azután készült, még júniusban, hogy Magyar Péter interjú közben két perc után felállt, és kisétált az ATV stúdiójából.

„Ki tudod kerülni a kibaszott médiát. Én most elküldtem a kurva anyjába tegnap az ATV-t, lebasztam a mikrofonom, mondtam, hogy többet ide nem jövök. Elküldtem a 444-et a kurva anyjába, az Indexet, és közben már több mint százezer követőm van a YouTube-on, egy olyan 300 valamennyi, nem tudom már mennyi a Facebookon, és én direktbe fogok kommunikálni az emberekkel, és pont leszarom a médiát, a sok köcsögöt, úgy ahogy van. Hát leszarom őket, tényleg” – mondja a hangfelvétel szerint Magyar Péter, mire akkori barátnője, Vogel Evelin azt reagálja, szerinte „ez egy jó gondolat”, majd emlékezteti Magyart, mit mondott neki a nagyanyja a halálos ágyán.

„Szelídség, elvtársak, szelídség” – idézte fel az üzenetet Magyar, aztán azt mondja: „Hát de a politikában ha szelíd vagy, akkor megesznek.”

Erre Vogel azzal reagál, hogy „ha rocksztárnak érzed magad, hogy ha ebben élsz, és nem egy empatát látnak benned, és azt látják, hogy...”, de Magyar félbeszakítja és azt mondja: „...nem azt kérnek. Nem azt akarják egy politikusban látni. A fasza kivan mindenkinek az empatákból”.

photo_camera Vogel Evelin és Magyar Péter Fotó: Bankó Gábor/444

A második hangfelvétel a Tisza Párt valamelyik sajtónyilvános rendezvénye előtt készülhetett, ezen többen is beszélnek, Magyar Péteren kívül több férfit hallani, ahogy arról győzködik Magyart, hogy engedje be az ATV-t, és „ne legyen Fidesz”.

„Én nem fogom beengedni az ATV-t holnap, azt mondom” – mondja a felvétel szerint Magyar. „Peti, ne csinálj ilyet, ne csinálj ilyet, kérlek” – válaszolja erre egy férfi, majd egy másik azt mondja: „Most nem az a kérdés, hogy kitartasz az álláspontod mellett, hanem az a kérdés, hogy miért nem vagy nagyvonalú. Miért ne jöjjenek be?”

„De figyelj ide, Peti, figyelj, de az M1, az M1 is bejöhet. Miért ne jöjjön be?” – kérdezik Magyartól, aki erre is csak azt hajtogatja a felvétel szerint, hogy „nem jöhet be, nem jöhet be”, mire valaki úgy reagál: „Peti, ne csinálj ilyet, ne legyél Fidesz!”.

„Belököm őket a Dunába” – mondja Magyar, mire valaki úgy reagál: „Akkor ezen a szinten kommunikálsz.”

„Hogyha csinálnak bulit, oda bemehetnek. De ez az én bulim, és ide nem jöhetnek be” – zárja le a vitát a rövid hangfelvétel szerint Magyar Péter.

Magyar Péter november 10-én egy sajtótájékoztatón azt állította, volt barátnője, Vogel Evelin 30 millió forintot követelt tőle azért, hogy ne hozzon nyilvánosságra bizonyos hangfelvételeket. Magyar szerint Vogel megállapodott Kubatov Gáborral, a Fidesz pártigazgatójával, aki Vertán György üzletemberen keresztül havi 5 millió forintot és a belvárosi lakást biztosítja a nőnek. Vertán megerősítette, Vogel a lakásában lakik, azt azonban tagadta, hogy pénzt adna neki. Magyar sajtótájékoztatója után egy nappal az első hangfelvétel is eljutott a sajtóhoz, ezen büdös szájú emberekről és nyugdíjas kommandóról beszél a Tisza Párt elnöke. Magyar szerint a felvétel összevágott és manipulált, majd újabb hangfelvétel került nyilvánosságra, ami szerint Vogel 30 milliót kér Hanzel Henriktől. A Tisza Párt szerint az újabb felvétel a bizonyítéka annak a bűncselekménynek, amely miatt feljelentették Vogel Evelint. Ezután egy újabb Vogel-féle hangfelvételt küldtek körbe a sajtónak, a hangfelvételen hallottak alapján Magyar szerint agyhalottak a pártja EP-képviselői.