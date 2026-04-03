Joachim Löw irányíthatja Ghánát a világbajnokságon

A német Joachim Löw irányíthatja szövetségi kapitányként a ghánai labdarúgó-válogatottat a nyári világbajnokságon.

A helyi ghanasoccernet.com szakportál beszámolója szerint a 66 éves edző a jövő héten írja alá szerződését - amelyben havi 150 ezer eurós fizetés szerepel -, és a hivatalos bejelentésre is akkor kerül majd sor. Megbízatása kizárólag a világbajnokság idejére szól.

Löw 15 évig irányította a német válogatottat, amellyel 2014-ben világbajnok lett, 2017-ben megnyerte a Konföderációs Kupát, a 2008-as Európa-bajnokságon döntős, a 2010-es vb-n és a 2012-es, valamint a 2016-os kontinenstornán pedig elődöntős volt. Hazája nemzeti csapatának éléről 2021-ben távozott, de a közelmúltban megerősítette, hogy még nem vonult vissza. Hozzátette: ha újra munkát vállal majd, akkor megint egy válogatottat szeretne irányítani, mert abban van tapasztalata.

Az afrikai csapat június 17-én Panama ellen játssza első csoportmérkőzését Torontóban, majd Angliával és Horvátországgal találkozik, de jelenleg nincs szövetségi kapitánya, miután a szövetség kedden menesztette Otto Addót. A ghánaiak hétfőn felkészülési mérkőzésen 2-1-re kikaptak Németországtól, ez sorozatban a negyedik vereségük volt, az 50 éves edzőnek ezért kellett távoznia. (MTI)