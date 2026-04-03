Túl sok szürke zóna, túl sok ellentüntető

Jó reggelt, jó időt! Napindító hírlevelünkben összeszedtük a legfontosabb csütörtöki cikkeket, híreket.

Belföld

Henry után újabb rejtélyes figura kereste meg 2025 nyarán az egykor a Tisza Pártnak dolgozó fiatal informatikust, Gundalfot. Theonak nevezte magát, de nem beszervezni akarta, hanem figyelmeztetni. Azt állította, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatalnál dolgozik, és a szervezet érintett az ügyükben, de politikai megrendelésre cselekszik. „Túl sok a szürke zóna, túl sok mindent húznak ki az anyagokból.”

A kormányinfón Gulyás Gerely elmondta, szerinte Szabó Bence és Gundalf ügye a Tisza és a „balliberális sajtó” próbálkozása, hogy eltereljék a figyelmet Panyi Szabolcs ügyéről. Orbán Viktor fellépett Szombathelyen a színpadra, és legalább öt percig csak a hangos ellentüntetőkkel foglalkozott. Jövő kedden Budapestre érkezik J. D. Vance.

„Itt azért erősen felmerül a gyanú, hogy orosz javaslatra történhetett” – Krekó Péter a beavatkozási kísérletekről beszélt, és arról, hogy jön még nagy horderejű, rendkívüli esemény a kampányban, de annak hatása már kérdéses. A Political Capital igazgatója szerint immáron nemcsak Oroszország és Amerika próbálja az érdekeit érvényesíteni a magyar választások kapcsán, hanem mintha az európai országoknak is működne az immunrendszere.

A magyar katonaság egyik poszterarca hosszú interjúban mesélt az honvédség áldatlan állapotáról, a politikai szempontok érvényesüléséről és arról, hogy Orbán Gáspár nagyon meredek terveket osztott meg vele.

„A semlegesek beálltak a Tisza mögé” – a helyiek úgy látják, a Fidesz elveszítheti Komlót. A kormánypárt a város baloldali múltja ellenére 2010 óta nyeri a választásokat. Bár Hoppál Péter tudatosan használja a népszerű polgármestert, az áprilisi választáson már tiszás kihívója az esélyesebb. Riport a városból, ami a mai napig nem heverte ki a bányák bezárását.

Három helyen is visszalépteti jelöltjét a Kutyapárt, Magyar Péter megköszönte. Németh Balázs azzal kampányol, hogy utálják, mint a szart. Jaber üzent Magyar Péternek: Frissen öltözöl, you look good, Magyar a neved, tisztellek, de raktál egy embert veszélybe. Emlékszel a kátyús utcára, aminél „dolgozunk rajta” feliratú táblával pózoltak a fideszesek? Elkészült!

Hajdú Péter beköltözött Orbán Viktorhoz, de ennél még egy péntek reggeli rádióinterjú is keményebb. A miniszterelnök röhögés nélkül volt képes elmondani, hogy a Fidesz nem foglalkozik Magyar Péter személyével, és ugyanígy tett hitet a demokrácia mellett.

Lejárató kiadványban támadják Tuzson tiszás ellenfelének férjét, de nem a Fidesz, hanem a DK, miközben a papíron ellenzéki párt jelöltje hamisítványnak nevezte a brosúrát. Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a Kúria döntését, ami szerint Orbán jogsértőn kampányolt egy kisgyerekkel a közösségi oldalán. 62-ből 49 sajtópert bukott el a kormánymédia tavaly.

Külföld

Az iráni háború mindennél jobban megmutatta az USA és szövetségesei közötti törésvonalat. Donald Trump mindent megtett, hogy a többi NATO-tagállamot elidegenítse. A katonai szövetség jövője kérdéses, de abban se lehetünk biztosak, hogy most betölti a funkcióját. Milyen lehetőségek állnak a NATO előtt?

Míg Orbán a színpadon hadonászik, hogy nem kér az ukránokból, az Öböl-államok sorra kötik a megállapodásokat Volodimir Zelenszkijjel. Ahogy az Irán által támadott közel-keleti országokban egészen látványossá vált a légvédelmi képességek hiánya, úgy vált egyre egyértelműbbé, hogy a világon jelenleg egy olyan ország van, amelynek friss és kézzelfogható tapasztalatai vannak ezen a téren: Ukrajna, amely már nem csak fegyvereket kér, hanem fegyvereket és tudást ad a partnereiknek, immár a Perzsa-öböl mentén is.

Podcast

Tyúkól #65 – Miért kell minimum a nőknek? A Női Minimum egy, a mindenkori kormányzatnak címzett követeléscsomag, vélhetően nem az első, és ahogy most kinézünk, nem is az utolsó ilyen kezdeményezés. Mi a minimum, amit a nők követelnek, miért van az, hogy hosszú ideje a porondon vannak ezek a követelések, és miért nincs előrelépés a többségükben?