A magyar állami propagandára reagálva magyar nyelvű rádiót indított az ukrán külügy

„A magyar tisztviselők nap mint nap abszurd kijelentéseket tesznek Ukrajnáról Belefáradtunk abba, hogy mindegyikre külön reagáljunk, ezért úgy döntöttünk, hogy álláspontunkat online tesszük közzé, egy folyamatosan elérhető rádióadás formájában. Ezt neveztük el Magyar Rádió Ukrajnának” – írta Heorhij Tyihij ukrán külügyi szóvivő az X-en.

Az Interfax hírügynökség szerint a nap 24 órájában elérhető adás célja, hogy Kijev hivatalos álláspontját közvetítse, és reagáljon az állami propagandára. A rádió egy internetes platformon érhető el, és ugyanazt a szöveget ismétli három nyelven: magyarul, ukránul és angolul.

A kép illusztráció. Fotó: VINCENT FEURAY/Hans Lucas via AFP

Ebben arról beszélnek, hogy elutasítják az Ukrajnával kapcsolatban terjesztett hamis állításokat.

„Elítéljük, hogy Ukrajnát belpolitikai célokra és választási kampányokban használják fel. Ukrajna soha nem kívánt, és nem kíván rosszat szomszédjának, Magyarországnak”.

A szöveg végén arra kérik a magyarokat, hogy ne higgyenek az ukránellenes propagandának. Szerintük a közös jövő az EU-ban és a NATO-ban van, nem az úgynevezett „orosz világban”. (via Telex)