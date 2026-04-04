Egy frontközeli ukrán város piacát támadták az oroszok, öten meghaltak

Öt ember meghalt, további 22 pedig megsebesült, amikor szombat reggel orosz dróntámadás érte a frontvonal közelében fekvő ukrán Nyikopol egyik piacát. A csapást nem sokkal délelőtt tíz óra előtt hajtották végre. Olekszandr Hanja, a megyei katonai közigazgatás vezetője szerint a sérültek közül

egy 14 éves lány, valamint egy 28 és egy 72 éves férfi állapota válságos.

Szombatra virradó éjjel Oroszország 286 nagy hatótávolságú drónnal támadta Ukrajnát, ebből 260-at elfogott az ukrán légierő. Az éjszakai légitámadásokban tizennégyen sebesültek meg, közülük tizenegyen az északi Szumi, hárman pedig Dnyipropetrovszk megyében, az utóbbiak között Olekszandr Hanja szerint egy öthónapos kisgyermek és egy hatéves kisfiú volt. A kelet-ukrajnai Kramatorszkban négy embert, közöttük egy tizenhat éves kamaszt ölt meg egy orosz siklóbomba, Kijevben pedig drónroncsok miatt kigyulladt egy irodaépület.

Oroszország az utóbbi időben egyre gyakrabban támadja nappal Ukrajnát. Pénteken éjjel és nappal Oroszország több 500 mint drónt indított Ukrajna ellen, mintegy húszan meghaltak. (MTI, Reuters)