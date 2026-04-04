Kunhalmi Ágnes is visszalépett

Kunhalmi Ágnes MSZP-s képviselő szombat reggel bejelentette, hogy visszalép a jelöltségtől. Kunhalmi a Budapest 08-as választókerületben indult volna.

A Facebookon azt írta, nehezen hozta meg a döntést, de „a rendkívüli idők rendkívüli döntéseket igényelnek.”

Kunhalmi szerint visszalépésével nem engedi nyerni a Fidesz jelöltjét választókerületben.

„Én pontosan tudom, milyen 56 szavazattal kikapni a Fidesztől, pontosan ez történt velem is 2014-ben, az akkor hirtelen létrehozott kamupártok miatt. Nem kockáztathatom és nem is kockáztatom a körzet sorsát, hiszen 2018-ban én fordítottam vissza a XVIII. kerületet, majd ugyanezzel a csapattal 2019-ben az önkormányzatot is a Fidesztől.”

Arra buzdította választóit, hogy szavazzanak a rendszerváltásra.

Budapest 08 IX–XVIII–XIX. kerület március 30. 12:09 Átrajzolt kerület Ennek a választókerületnek módosultak a határai. Az aktuális határokat megnézheted ebben a cikkünkben. Fontos jelöltek Tarnai Richárd FIDESZ

Dr. Virágh Gabriella Tisza

Kunhalmi Ágnes (VISSZALÉPETT) független

Ternyák András (VISSZALÉPETT) DK A korábbi választások alapján Ellenzéki Inkább

ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább

fideszes Fideszes Bővebben a kerületről

Ebben a választókerületben pár hete a DK-s jelölt, Ternyák András is visszalépett. A döntést a pártelnök, Dobrev Klára jelentette be hivatalosan, bár Ternyák azt közölte, maga kezdeményezte a visszalépést.

A Tisza jelöltje Virágh Gabriella.

Kunhalmi Ágnes egyike volt annak a négy szocialistának, akik függetlenként, de MSZP-s támogatással elindultak a választáson. A négyből hárman már visszaléptek: Vajda Zoltán (Budapest 14) és Szabó Sándor (Csongrád-Csanád 01) már korábban bejelentette döntését. Hiller István (Budapest 16) még tartja magát.

A volt párbeszédes Tordai Bence pénteken lépett vissza, Szabó Tímea, a párt társelnöke korábban bejelentette ugyanezt. A Kutya Párt is visszaléptette három jelöltjét csütörtökön.