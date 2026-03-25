A kispesti DK-s jelölt szerint saját maga kezdeményezte a visszalépését, már a múlt hét elején

Ternyák András, a Demokratikus Koalíció visszalépett kispesti jelöltje azt írta a Facebookon, hogy visszalépését saját maga kezdeményezte a múlt hét elején, és a tiszás Virágh Gabriella a legnagyobb támogatottsággal rendelkező ellenzéki jelölt a választókerületében.

Ternyák András

Ternyák visszalépéséről kedden írtunk először. Akkor azt mondta a jelölt, hogy később indokolja meg a döntést. Dobrev Klára, a DK elnöke másnap bejelentette, hogy a párt három jelöltjét visszaléptette: Kormáromi Zoltánt, Ternyák Andrást és Godó Beatrixot.

Dobrev azt írta, hogy Ternyák körzetében, a budapesti 8-as számú választókerületben a náluk lévő adatok szerint Kunhalmi Ágnes független jelölt és a Tisza jelöltje fej-fej mellett állnak, így azt kérik a szavazóktól, hogy döntsenek valamelyikük mellett. Erre az állításra reagált mostani posztjában Ternyák, amikor azt írta, hogy a tiszás Virágh Gabriella a legesélyesebb jelölt.

A múlt héten Bács-Kiskun megye 1. számú választókerületében is visszalépett a DK-s jelölt, Kopping Rita. Ki is zárták a pártból, amire a kecskeméti önkormányzat DK-s képviselője arra kérte Dobrev Klárát, hogy őt is zárja ki a pártból.

Kapcsolódó cikkek

Visszalépett a DK-s jelölt Bács-Kiskun 1. számú választókerületében

A DK szerint „Kopping Ritát megzsarolták és sajnos végül fontosabb volt neki a pozíció és a pénz, mint a kormányváltás”, Koppingot kizárják a pártból.

Mészáros Juli
POLITIKA

Dobrev Klára semmi konkrétumot nem hajlandó elárulni az állítólagos tiszás zsarolásokról

A DK elnöke nem számít arra, hogy még több jelölt visszalépne Kopping Rita példáját követve. Szerinte DK biztosan bejut a parlamentbe, és nélkülük nincs kormányváltás.

Keller-Alánt Ákos
POLITIKA

A kecskeméti önkormányzat DK-s képviselője arra kéri Dobrev Klárát, hogy őt is zárja ki a pártból

Miután a DK pénteken kizárta a pártból Kopping Ritát, a párt kecskeméti országgyűlési képviselőjelöltjét, mert Kopping a visszalépés mellett döntött.

Takács Lili
POLITIKA

A DK visszaléptette két budapesti és egy nógrádi jelöltjét

Felméréseik szerint ezeken a helyeken várható a legszorosabb eredmény.

Windisch Judit
POLITIKA

Visszalépett a DK kispesti jelöltje is

Ternyák András, aki Budapest 8-as választókerületében, a XIX. kerületben indult volna, indokolást későbbre ígért.

Herczeg Márk
választás