A kispesti DK-s jelölt szerint saját maga kezdeményezte a visszalépését, már a múlt hét elején

Ternyák András, a Demokratikus Koalíció visszalépett kispesti jelöltje azt írta a Facebookon, hogy visszalépését saját maga kezdeményezte a múlt hét elején, és a tiszás Virágh Gabriella a legnagyobb támogatottsággal rendelkező ellenzéki jelölt a választókerületében.

Ternyák visszalépéséről kedden írtunk először. Akkor azt mondta a jelölt, hogy később indokolja meg a döntést. Dobrev Klára, a DK elnöke másnap bejelentette, hogy a párt három jelöltjét visszaléptette: Kormáromi Zoltánt, Ternyák Andrást és Godó Beatrixot.

Dobrev azt írta, hogy Ternyák körzetében, a budapesti 8-as számú választókerületben a náluk lévő adatok szerint Kunhalmi Ágnes független jelölt és a Tisza jelöltje fej-fej mellett állnak, így azt kérik a szavazóktól, hogy döntsenek valamelyikük mellett. Erre az állításra reagált mostani posztjában Ternyák, amikor azt írta, hogy a tiszás Virágh Gabriella a legesélyesebb jelölt.

A múlt héten Bács-Kiskun megye 1. számú választókerületében is visszalépett a DK-s jelölt, Kopping Rita. Ki is zárták a pártból, amire a kecskeméti önkormányzat DK-s képviselője arra kérte Dobrev Klárát, hogy őt is zárja ki a pártból.