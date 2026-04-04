Magyar szerint Orbán Viktorra visszamenőleg is vonatkozna az a tervezett alkotmánymódosításuk, ami megtiltaná, hogy valaki 8 évnél tovább lehessen miniszterelnök

Magyar Péter a 444-nek adott interjút szombat délelőtt. Rákérdeztünk arra, hogy a Tisza elnöke kétharmados győzelem esetén korábban megígért egy alkotmánymódosítást, ami 8 évben maximalizálná a miniszterelnöki pozíció betöltését. Márpedig ha így van, és lesz ilyen alkotmánymódosítás, akkor ezzel lényegében kizárnák Orbán Viktor jövőbeli kormányfői megbízatását.

Magyar azt válaszolta, hogy szerinte ez a módosítás valóban kizárná Orbánt, és ez nem minősülne visszamenőleges jogalkotásnak. De nem azért fogadnák el, hogy kizárják Orbánt, hanem azért, hogy senki ne lehessen a jövőben 8 éven túl miniszterelnök. Mégpedig azért, mert „a magyar emberek látták, tapasztalták, hogy hova vezet az, ha valaki 16 vagy 20 évig miniszterelnök lehet teljes felhatalmazással, és szisztematikusan, szándékosan leépíti a jogállamot, kinyírja a fékek és ellensúlyok rendszerét, túszul ejt egy országot, és a saját családja hűbérbirtokaként kezeli. Ezért és nem Orbán Viktorral szemben lenne ez a megfogalmazás.”

De vonatkozna Orbánra? - kérdezett vissza Rényi Pál Dániel.

Mint ahogy rám is, igen - erősítette meg Magyar.