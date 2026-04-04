Vajdasági magyarok egy része saját maga viszi át a levélszavazatokat Magyarországra

A szerbiai Vajdaság több településén, például Topolyán, Szabadkán és Zentán az ellenzéki érzelmű lakosok egy része nem bízik abban, hogy a helyben leadott levélszavazatok biztonságban célba érnek, ezért inkább maguk viszik át Magyarországra a kitöltött borítékokat, és ott adják fel postán – írja a Szabad Magyar Szó.

A területen a postások helyett a Concordia Minoritatis Hungaricae (CMH) aktivistái kézbesítik a levélszavazatokat. Ezek a kézbesítők vállaltan a fideszes kötődésű Vajdasági Magyar Szövetséghez (VMSZ), illetve a CMH irodarendszerhez tartoznak.

Az április 3-i magyarországi országgyűlési választások levélszavazatát leadni készülő nő érkezik a szabadkai magyar főkonzulátusra 2022. március 30-án. Fotó: Molnár Edvárd/MTI/MTVA

A jelenség nem egyedi, Erdélyben is hasonló folyamatok zajlanak. Ott az RMDSZ-hez köthető hálózatok aktívan gyűjtik a levélszavazatokat, ami sok választóban bizalmatlanságot kelt. Egyesek attól tartanak, hogy a szavazatok kezelése nem átlátható, és akár politikai befolyásolás is történhet. Emiatt sokan inkább saját maguk intézik a feladást, még akkor is, ha ez időigényesebb.

Több vajdasági nyilatkozó az SZMSZ-nek konkrétan arról beszélt, nem bíznak sem az aktivistákban, sem a helyi intézményekben, sőt még a hivatalos postában sem. Egyesek korábbi tapasztalatokra hivatkoznak, például olyan képekre, amiken tömegesen, zsákokban gyűjtött levélszavazatok voltak láthatók. Ez a bizalmatlanság odáig vezetett, hogy inkább személyesen viszik át a szavazataikat például Szegedre, ahol biztonságosabbnak érzik a feladást.

Az ilyen akciók többnyire informálisan, baráti vagy ismeretségi körökben szerveződnek, például zárt Facebook-csoportokban. A résztvevők nem hirdetik nyilvánosan a kezdeményezést, de egymás között koordinálják a levélszavazatok átszállítását. A közös motiváció minden esetben a választási folyamatba vetett bizalom hiánya, illetve az a törekvés, hogy a szavazatot biztosan a megfelelő módon dolgozzák fel.

A négy évvel ezelőtti választáson Romániából 121 ezer, Szerbiából 44 ezer volt a levélszavazatok száma. A határon túli levélszavazók 93,98 százalékban a Fideszt támogatták. Ez eggyel több országos listás mandátumot jelentett a kormánypártnak. Négy évvel ezelőtt videót készítettünk a vajdasági szavazás menetéről.