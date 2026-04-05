Az amerikai hadsereg kimenekítette az Iránban kilőtt vadászgép pilótáját

Az amerikai erők kimenekítették Iránból a pénteken kilőtt F-15-ös vadászgép legénységének egyik, még az országban rekedt tagját – írta meg a BBC. A lap szerint a pilóta megsérült, de nincs életveszélyes állapotban. A kétfős legénység másik tagját már a gép kilövése napján kimentették az amerikaiak.

Az akció során az iráni és az amerikai erők összetűzésbe keveredtek, a Fehér Ház közlése szerint amerikai oldalról nem történt veszteség – az iráni állami média szerint a kutatás idején a környéken többen is meghaltak amerikai csapásokban.

Donald Trump amerikai elnök szerint a hadsereg az amerikai történelem egyik legmerészebb kutató-mentő akcióját hajtotta végre. Azt írta, hogy a pilóta helyzetéről a hadsereg végig tudott, az ellenséges területnek számító dél-iráni hegyvidéken bújkált. Trump állítja, több tucat vadászgépet küldtek az ellenséges területek fölé az eltűnt legénységi tag felkutatására.

A gép kilövése után az iráni vezetés közölte, nagy összeggel díjazza azt, aki megtalálja a pilótákat, akik katapultáltak a kilövés után. A BBC által látott, az interneten terjedő videók szerint több száz iráni indult meg a hegyekbe az amerikai pilóta felkutatására.

„Soha nem hagyunk magára egyetlen amerikai katonát sem” – mondta az elnök, aki szerint a sikerre a demokraták, a republikánusok és minden amerikai büszke lehet. Trump boldog húsvétot kívánt mindenkinek.

Irán lelőtt egy amerikai vadászgépet

Ez az első alkalom, hogy az Egyesült Államok harci repülőt veszített az öt hete tartó iráni háborúban.

Német Szilvi
