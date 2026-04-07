Buszokat támadtak az oroszok, nyolcan meghaltak Ukrajna délkeleti részén

külföld

Az orosz hadsereg keddi támadásai nyolc ember halálát okozták Délkelet-Ukrajnában, több mint húszan pedig megsérültek – írja a Reuters.

Az orosz erők két autóbuszt támadtak meg a keleti Dnyipropetrovszki területen: a front mellett lévő Nyikopol belvárosában egy kisebb drón csapódott egy megállóhoz közeledő buszba, nem sokkal később pedig egy szomszédos településen ért találat egy másik kisbuszt. A hatóságok szerint Nyikopolban négyen meghaltak, és legalább tizenhatan megsérültek. A második támadásban további öt ember sebesült meg. Nyikopolban a hétvégén egy piacot is támadtak az oroszok, öten haltak meg.

Fotó: Volodimir Zelenszkij/X

„Ha nap mint nap ilyen támadások érik az embereket, teljesen érthetetlen az új szankciók blokkolása, a régiek gyengítése vagy az Oroszországgal folytatott kereskedelem”

– írta Volodimir Zelenszkij az X-en. Az ukrán elnök által közzétett képeken egy kiégett busz látható betört ablakokkal. A közelben holttestek feküdtek, miközben a mentők a sérülteket látták el.

A déli Herszonban egy lakónegyedet ért támadásban négy idős ember meghalt, heten megsérültek. Ukrán tisztviselők és jogvédők szerint az oroszok szándékosan támadnak civileket drónokkal. Oroszország tagadja, hogy civileket célozna, de a 2022 elején indított teljes körű invázióban több százezer ember halt vagy sérült meg.

orosz-ukrán háború külföld halálos áldozat herszon oroszország orosz-ukrán háború dróntámadás Volodimir Zelenszkij nyikopol Dnyipropetrovszk ukrajna
Kapcsolódó cikkek

Benics Márk
