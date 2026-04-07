Meghalt a román válogatott szövetségi kapitánya, aki közel két hete a vb-pótselejtezőn még ott ült a kispadon

80 éves korában meghalt Mircea Lucescu, a román válogatott szövetségi kapitánya – írja az Agerpres a bukaresti sürgősségi egyetemi kórház közleménye alapján.

Lucescu március 26-án még ott ült a padon a Törökország elleni világbajnoki pótselejtezőn, három nappal később, 29-én azonban kórházba került, miután rosszul lett a válogatott egyik edzését megelőző technikai értekezleten. Később kiderült, hogy szívinfarktust szenvedett. Az elmúlt napokban az állapota romlott, a vizsgálatok agyi iszkémiára utaló jeleket és tüdőembóliás gócokat mutattak ki.

Fotó: HAKAN AKGUN/Anadolu via AFP

Mircea Lucescu labdarúgóként pályafutása legnagyobb részében a Dinamo București játékosa volt. A román válogatottat kétszer, 1981 és 1986, illetve 2024 és 2026 között irányította. Ő juttatta ki 1984-ben először a román válogatottat az Európa-bajnokságra. A Galatasaray csapatával 2000-ben UEFA-szuperkupát, a Sahtar Donyeckkel 2009-ben UEFA-kupát nyert. (MTI)