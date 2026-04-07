Szinte soha nem szivárognak ki így vezetők beszélgetései, mint most az Orbán–Putyin-telefon

A Bloomberg kedden reggel nyilvánosságra hozta Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin tavaly október 17-i telefonbeszélgetésének teljes átiratát. Nem is annyira a kiszivárgott beszélgetés tartalma lehet megdöbbentő, mint inkább maga a tény, hogy egy az egyben olvasható két vezető beszélgetésének a leirata, amit nem a nyilvánosságnak szántak. Ez nem azt jelenti, hogy nincs hírértéke Orbán kisegeres hasonlatának, vagy annak a szokatlanul bensőséges, szinte alárendelő hangnemnek, melyben a magyar miniszterelnök felajánlja a segítségét „bármiben” a háborús bűnökkel vádolt orosz elnöknek, de ezek alighanem már keveseket értek váratlanul. Az viszont már inkább vet fel kérdéseket, milyen rendkívüli nemzetközi titkosszolgálati aktivitás övezi a magyar választásokat.

Putyin és Orbán 2015 februárjában, Budapesten. Fotó: Képszerkesztőség/Tuba Zoltán

Alig egy héttel ezelőtt került napvilágra Szijjártó Péter és Szergej Lavrov beszélgetésének teljes leirata, majd maga a beszélgetés hangfelvételének egy részlete is, ez a The Insider és nemzetközi partnerei (Frontstory, VSquare, Delfi Estonia és a Ján Kuciak Oknyomozó Központ) közös oknyomozása keretében jelent meg. Már előtte is cikkezett a Washington Post arról, hogy Szijjártó gyakorlatilag élőben közvetít Lavrovnak az EU-ülésekről, majd az is kiderült, hogy emiatt már egy ideje az érzékeny tárgyalásokról ki is zárják a magyarokat. Ebben a cikkünkben még további példákat is ismertettünk, melyekből elég valószínűnek tűnik, hogy a számtalan ellenséget szerző Orbán leváltásában már nem csak a magyarok érdekeltek.

De ezek a legtöbbször újságcikkek voltak, melyeknél maximum háttérinformációk szivárogtak ki, a teljes Szijjártó-Lavrov vagy Orbán-Putyin beszélgetések nyilvánosságra hozatala viszont új szint, amihez hasonló nemzetközi példából is kevés van. A lehallgatás a nemzetközi politikában rutin, a teljes beszélgetések publikálása viszont kivételes és általában politikai célt szolgál.