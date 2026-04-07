Szinte soha nem szivárognak ki így vezetők beszélgetései, mint most az Orbán–Putyin-telefon

A Bloomberg kedden reggel nyilvánosságra hozta Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin tavaly október 17-i telefonbeszélgetésének teljes átiratát. Nem is annyira a kiszivárgott beszélgetés tartalma lehet megdöbbentő, mint inkább maga a tény, hogy egy az egyben olvasható két vezető beszélgetésének a leirata, amit nem a nyilvánosságnak szántak. Ez nem azt jelenti, hogy nincs hírértéke Orbán kisegeres hasonlatának, vagy annak a szokatlanul bensőséges, szinte alárendelő hangnemnek, melyben a magyar miniszterelnök felajánlja a segítségét „bármiben” a háborús bűnökkel vádolt orosz elnöknek, de ezek alighanem már keveseket értek váratlanul. Az viszont már inkább vet fel kérdéseket, milyen rendkívüli nemzetközi titkosszolgálati aktivitás övezi a magyar választásokat.
Alig egy héttel ezelőtt került napvilágra Szijjártó Péter és Szergej Lavrov beszélgetésének teljes leirata, majd maga a beszélgetés hangfelvételének egy részlete is, ez a The Insider és nemzetközi partnerei (Frontstory, VSquare, Delfi Estonia és a Ján Kuciak Oknyomozó Központ) közös oknyomozása keretében jelent meg. Már előtte is cikkezett a Washington Post arról, hogy Szijjártó gyakorlatilag élőben közvetít Lavrovnak az EU-ülésekről, majd az is kiderült, hogy emiatt már egy ideje az érzékeny tárgyalásokról ki is zárják a magyarokat. Ebben a cikkünkben még további példákat is ismertettünk, melyekből elég valószínűnek tűnik, hogy a számtalan ellenséget szerző Orbán leváltásában már nem csak a magyarok érdekeltek.
De ezek a legtöbbször újságcikkek voltak, melyeknél maximum háttérinformációk szivárogtak ki, a teljes Szijjártó-Lavrov vagy Orbán-Putyin beszélgetések nyilvánosságra hozatala viszont új szint, amihez hasonló nemzetközi példából is kevés van. A lehallgatás a nemzetközi politikában rutin, a teljes beszélgetések publikálása viszont kivételes és általában politikai célt szolgál.
Egy nemzetközi oknyomozó cikkben kiszivárgott beszélgetések szerint a magyar külügyminiszter fontos uniós információkat osztott meg Moszkvával, és a Kreml érdekeit képviselve a szankciók enyhítésén dolgozott. Egyszer azt is kérte az oroszoktól, hogy segítsenek neki megérvelni Brüsszelben, miért magyar érdek levenni orosz oligarchákat az EU-s szankciós listáról.
Bóka miniszter szerint minden ilyen hír álhír, és „kétségbeesett reakció” arra, hogy Orbán és a Fidesz új lendületet vett a kampányban.
Ez alapján Steve Witkoffot többen azzal vádolják, hogy nyilvánvalóan az orosz érdekeket képviseli a tárgyalásokon, és a tavaszi Signalgate után újabb botrány rázhatja meg a Trump-kormányzatot. Nem tudni, hogy ki adta a hangfelvételt az azt nyilvánosságra hozó Bloombergnek.
A külügyminiszter szerint az ukrán propagandasajtó és magyarországi partnereik is önmerényletekről hadoválnak. Szijjártó azután beszélt erről, hogy a Washington Post a miniszterelnök elleni, orosz javaslatra megrendezett merényletről írt.
Orbán Viktor többször is biztosította Putyint arról, hogy azonnal és bármikor kész segíteni az orosz elnöknek.
Orbán Viktor 16 év alatt nem csak saját hazáját rohasztotta le, hanem árulásával és kavarásaiban a világban közel és távol is számtalan ellenséget szerzett. Így most már nem csak magyarok érdekeltek a leváltásában.