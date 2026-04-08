150 milliós elektromos Rolls-Royce bukkant fel az MNB-botrány egyik kulcsszereplőjének cégénél, bár szerintük tévedés történt

Matolcsy György volt jegybankelnök fiának barátja, Somlai Bálint cége a hivatalos adatok szerint tavaly lízingelni kezdett egy 150 milliós elektromos Rolls-Royce luxusautót – írja a 24.hu.
A luxusautókat kedvelő Somlai a Magyar Nemzeti Bank körüli botrány egyik főszereplője, az érdekeltségébe tartozó Raw Development volt a százmilliárdos székházfelújítás generálkivitelezője. A beruházást az ÁSZ is szóvá tette és a rendőrség is vizsgálja egy büntetőeljárásban.
Ebben a kontextusban különösen érdekes, hogy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara Hitelbiztosítéki Nyilvántartása szerint a Raw Development Kft. 2025 elején, az ÁSZ jelentése előtt nem sokkal lízingelni kezdett egy Rolls-Royce Spectre típusú luxusautót. Ez egy teljesen elektromos modell, aminek ára alapfelszereltséggel is körülbelül 150 millió forint, de extrákkal könnyen 200 millió fölé emelkedhet. A lízing konstrukciója szerint az autót a Raw Development Kft. használta volna, míg a finanszírozást a Safe Faktor Zrt. biztosította, ami szintén Somlai érdekeltségi körébe tartozik. Az adatbázisban az autó alvázszámát is rögzítették, amit több, járműtörténeti jelentések készítésével foglalkozó weboldal is a Rolls-Royce alvázszámaként azonosított.
A lízingügy azért is figyelemre méltó, mert a Raw cégcsoport korábban 80 millió forint uniós támogatást kapott elektromos autók vásárlására. A cégcsoport válasza szerint ebből BYD-ket és egy Peugeot szereztek be, a hivatalos ellenőrzés nem talált szabálytalanságot náluk. Mint írták, a támogatási összeg folyósítása idáig nem történt meg. Hozzátették, hogy az autókat három évig, azaz 2027 végéig nem értékesíthetik, és nem adhatják bérbe. A Raw-csoport ugyanakkor egyértelműen tagadta, hogy a Rolls-Royce-t valaha megvásárolták volna.
A finanszírozó Safe Faktor Zrt. már árnyaltabb magyarázatot adott: a cég igazgatósági elnöke szerint a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásában szereplő alvázszám tévedésből került a Raw Development Kft. kötelezetthez párosításra.
Mint ahogy azt a lap írja, a hitelbiztosítéki nyilvántartás működése több független szereplő együttműködésén alapul. A finanszírozó rögzíti az adatokat, a lízingbevevő jóváhagyja azokat, majd egy adminisztrátor véglegesíti a bejegyzést. Egy ilyen hiba tehát csak akkor történhet meg, ha több egymástól független szereplő is hibázik, ami szakértők szerint kevéssé életszerű.
A 444-en több cikkben is bemutattuk – például itt és itt –, hogyan drágult 55 milliárd forintról néhány év alatt 100 milliárd forint fölé a beruházás, milyen főbb tételekből állt össze a szinte felfoghatatlanul drága beruházás. Ezt azután tudtuk megtenni, hogy közérdekű adatigényléssel kipereltük a jegybank ingatlanos cége és a Somlai Bálint cége közötti szerződést, illetve annak több mellékletét.
Figyelmes és szakértő olvasók belemerültek a százmilliárdos székházfelújítás több mint ötszáz oldalas tételezőjébe, és arcpirító vagy éppen megmosolyogtató tételeket találtak. Ki mennyit fizetne azért, hogy egy kést vagy egy lábost elhelyezzenek a szekrényben? Az MNB a vételár 54 százalékát.
