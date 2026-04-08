Kéthetes tűzszünetet jelentett be Trump, Irán megnyitja a Hormuzi-szorost

Kéthetes tűzszünetben állapodott meg Irán és az Egyesült Államok, erre az időszakra az Egyesült Államok felfüggeszti a bombatámadásokat, Irán pedig megnyitja a tengeri kereskedelem szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szorost.

Pakisztán miniszterelnöke, Sehbaz Sarif – aki közvetített a tárgyalásokban – szerda hajnalban közölte, hogy a tűzszünet azonnali hatállyal életbe lépett. A megállapodás több mint egy hónappal azután született, hogy az Egyesült Államok és Izrael támadásokat indított Irán ellen, és néhány órával azután, hogy Donald Trump amerikai elnök az egész iráni civilizáció kiirtásával fenyegetőzött.

Trump a saját közösségi oldalán azt írta, az USA két hétre felfüggeszti az Irán elleni támadásokat, ha Teherán újra megnyitja a Hormuzi-szorost. Azt írta, azért egyezett bele a tűzszünetbe, mert „már elértük, sőt túl is teljesítettük a katonai célokat”. Később az AFP hírügynökségnek adott interjúban azt mondta, hogy az Egyesült Államok totális győzelmet aratott.

„Teljes és végleges győzelem. 100 százalék. Kétség sem fér hozzá.”

Irán hasonlóképp győzelemként értékelte a tűzszünetet, aminek keretében vállalták, hogy két hétig a hadsereg felügyelete mellett átengedik a hajókat a szoroson. Egy tízpontos javaslatot is közzétettek, ebben szerepel többek között a harcok befejezése, az amerikai erők kivonása a régióból, az összes szankció feloldása, a teljes kártérítés kifizetése, valamint a befagyasztott iráni vagyon feloldása. Trump a javaslatról azt írta, megfelelő alapot nyújt a tárgyalásokhoz.

A bejelentés után megszólaltak a szirénák Izraelben, az izraeli hadsereg szerint iráni rakétákat fogtak el. Jeruzsálemben robbanásokat is hallottak. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök azt mondta: Izrael támogatja a kéthetes tűzszünetet, ha Irán azonnal megnyitja a szorost, és leállít minden támadást az USA, Izrael és más országok ellen. Hozzátette, hogy – a pakisztáni miniszterelnök közlésével ellentétben – a tűzszünet nem vonatkozik Libanonra.

Sarif péntekre Iszlámábádba hívta a feleket további tárgyalásokra, hogy végleges megállapodást kössenek. A Fehér Ház szerint zajlanak az egyeztetések, de még semmi sem végleges. A tűzszünet hatására az olaj ára szerdán 100 dollár alá esett: a Brent 13,6 százalékkal 94,43 dollárra, a WTI 14,3 százalékkal 96,82 dollárra csökkent. (BBC, Reuters)