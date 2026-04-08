Még életében emlékdomborművet kapott Korda György

Keveseknek adatik meg, hogy még életükben emléktáblát, azaz domborművet kapjanak. Korda György ezen kevesek közé tartozik.
Nemrég írtunk arról, hogy a 87 éves művész is beszállt a Fidesz kampányába, kétszer is felbukkant Orbán Viktor társaságában. Előbb együtt ultiztak, majd a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 3-as termináljának alapkövét tették le. Ez azért is érdekes, mert Kordát a rendszerváltás után inkább a szocialistákhoz közelállónak könyvelték el. Igaz, a nem induló MSZP mellett ezen a választáson már értelmetlen lett volna kampányolni.
Korda ezúttal Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter társaságában kapott egy csinos domborművet a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2A Termináljának indulási szintjén.
Kontur András szobrászművész alkotásán egy, a Reptér című vett számból való idézet olvasható. Tény, a slágert Korda György tette naggyá, de egy említést megérdemel Máté Péter zeneszerző és S. Nagy István szövegíró is.
Korda Györgyöt a fideszes sajtó 1999-ben még azzal vádolta, hogy olyan rendezvénynek adott helyet a legendás és engedély nélkül épített villájában, amelyik meg akarta buktatni Orbán Viktort és kormányát. Ma már az Ulti Digitális Polgári Körben együtt kártyázik Orbán Viktorral.