Korda György hosszú menetelése

Történelem

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

  • Korda György is beszállt a Fidesz kampányába.
  • Az elmúlt évtizedekben inkább a szocialistákhoz közelállónak könyvelték el, és nem azért, mert Kovács László volt pártelnök osztálytársa volt.
  • A kilencvenes években engedély nélkül nőtt túl nagyra a villája, amit végül nem kellett visszabontania.
  • A botrányt pár évre rá újabb követte: A fideszes sajtó azt állította, hogy a Korda-villában Tasnádi Péter és Csintalan Sándor szervezésében meg akarták buktatni az Orbán-kormányt.
  • A villa ma már üresen áll.

A sokadik virágzását élő, 87 éves Korda György az elmúlt héten kétszer is felbukkant Orbán Viktor társaságában. Előbb a választási kampány részeként együtt ultiztak, majd a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 3-as termináljának alapkövét tették le. Az ulti nem véletlen, Korda már az ősszel csatlakozott az Ulti Digitális Polgári Körhöz, olyan játszótársai voltak a miniszterelnök mellett, mint Nógrádi György, a kormány kedvenc hírmagyarázója vagy Pintér Sándor belügyminiszter.

Nagy Márton, Balázs Klári, Korda György, Orbán Viktor - ünnepélyes alapkőletétel Ferihegyen
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos/MTI/MTVA
Orbán, Nógrádi és Korda ultizás közben
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

Az elmúlt években volt ugyan olyan időközi választás a II. kerületben, ahol a művész közös képet készített a fideszes jelölttel, de ugyanabban a kampányban megtette ezt a gesztust az egyesült ellenzék jelöltjének is.

Ha hívják, Fideszre is mentek volna

Kordát sok mindennek el lehetett eddig mondani, de jobboldalinak, pláne fideszesnek bajosan. Emlékeimben nagy május elsejei majálisok rémlenek az MSZP aranykorából, ahogy Korda és Balázs Klári éneklik a Lady Carnevalt.

Forrás: Magyar Nemzet, 2004. május 3. / Arcanum

Korda egy 2004-es Heti Válasz-interjúban egyrészt megerősítette a szocialista kötődést, másrészt árnyalta is azt: „Énekeltünk már a Kisgazdapárt meghívására is. Az Antall-kormány idején az MDF felkérésére az ’56-os magyaroknak, és rengeteget léptünk fel az MSZP-nek.” Ugyanebben az interjúban beszélt arról, hogy a Petrik Lajos Vegyipari Technikumban két évig egy osztályba járt Kovács Lászlóval, az MSZP akkori pártelnökével. Fideszes rendezvényekre akkoriban még nem hívták, olyannyira nem, hogy Balázs Klári egy ponton közbe is szólt: „Ha a Fidesz hívott volna minket, akkor náluk is felléptünk volna.”

Talán helyesebb lenne nem Korda György, hanem a Fidesz hosszú meneteléséről írni, mire megérkeztek végre a tőlük soha el nem zárkózó Korda Györgyhöz.

Két legyet is ütnek egy csapásra: ott vannak a poénból Korda-rajongó fiatalok és a tipikus szocinyugdíjasok, akik ma már a Fideszt erősítik.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
Történelem ii. kerület pintér sándor fidesz korda györgy tasnádi péter balázs klári kovács lászló Budapest Petrik Lajos Vegyipari Technikum farkasházy tivadar Gorod Pro Kft kisz csintalan sándor Pálvölgyi-barlang Stumpf országgyűlési választás 2026 liszt ferenc nemzetközi repülőtér nagy márton Vico-palota nógrádi györgy orbán viktor MSZP usa fenyő jános Ulti Digitális Polgári Kör választás 2026 herczog edit Timur Rahimkulov Korda-villa kanada
Kapcsolódó cikkek

Kinek hoz szerencsét Korda György a II. kerületi időközi választáson?

A zenésszel készült közös fideszes és ellenzéki fotó is a kampányban, úgyhogy fogalmunk sincs, kit támogat. Az önkormányzati választókerületben a kétfarkúak jelöltje akár 10 százalék fölött is teljesíthet, pedig nem is fotózkodott Kordával.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

1982-ben a kommunista belügy tüntette ki Stefka Istvánt, de szerinte kihívta volna maga ellen a sorsot, ha nem fogadta volna el

"Mertem volna nem átvenni." - mondja a PestiSrácok lapigazgatója, aki egyike volt a kevés kiválasztott, belügyes igazolványos újságírónak.

Horváth Bence
POLITIKA

Itt a fordulópont, Csintalan Sándor ismét az MSZP színeiben politizál

Az őt ajánló Herczog Edit szerint mostantól fogva nem mennek az MSZP-től, hanem jönnek hozzájuk.

Tóth-Szenesi Attila
belföld