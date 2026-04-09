Az ukránok szerint már 1,3 millió fölött van a háború orosz áldozatainak száma

1,3 milliónál jár az orosz áldozatok, köztük a halottak, az eltűntek és a sérültek száma a teljes körű orosz-ukrán háború 2022-es kirobbanása óta – legalábbis az ukrán hadsereg jelentése szerint, amit a Kyiv Independent ismertetett.

Putyin és honvédelmi minisztere Andrej Belouszov 2025 februárjában
Fotó: SERGEI BOBYLYOV/AFP

A jelentés szerint Oroszország az embereken túl elvesztett még

  • közel 12 ezer tankot és 24 ezer páncélozott járművet,
  • közel 90 ezer jármű- és üzemanyagtartályt,
  • közel 230 ezer drónt,
  • több mint 400 repülőgépet és 350 helikoptert,
  • több mint 1300 légvédelmi rendszert,
  • közel 40 ezer tüzérségi eszközt és 1700 rakétakilövő rendszert,
  • 33 hajót és csónakot, továbbá 2 tengeralattjárót.
orosz-ukrán háború külföld légvédelmi rendszer oroszország rakétakilövő rendszer orosz-ukrán háború tüzérségi eszköz helikopter ororszország tengeralattjáró tank repülőgép ukrajna ukrán haderő ukrán hadsereg páncélozott jármű orosz hadsereg drón vlagyimir putyin