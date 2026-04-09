Zelenszkij szerint „nem sokat segít”, hogy J. D. Vance Budapesten kampányolt Orbánnak

Volodimir Zelenszkij egy a Guardian által szemlézett interjúban beszélt arról, hogy szerinte az Egyesült Államok egész egyszerűen figyelmen kívül hagyja azokat a bizonyítékokat, amelyek szerint Oroszország segíti Iránt, mert bízik Putyinban. Azt mondta, ő próbálta felhívni Donald Trump figyelmét a Moszkva és Teherán közötti együttműködésre az amerikai támaszpontok elleni támadások kapcsán, de hiába.

Ugyanebben az interjúban szóba került az amerikai alelnök, J. D. Vance budapesti látogatása is, hogy Orbán és a Fidesz mellett kampányoljon, amiről Zelenszkij úgy fogalmazott, hogy szerinte „nem sokat segít”. Emellett közölte, hogy nem szándékozik beavatkozni a vasárnapi magyarországi választásokba, szerinte a magyar népnek kell eldöntenie, melyik pártot támogatja.