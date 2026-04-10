Számos külföldi nagyvárosban nem lesz tiszás külképviseleti megfigyelő, csak fideszes a szavazáson

71-en jelentkeztek a Tisza Párt képviseletében külképviseleti megfigyelőnek, de a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) ebből csak 29 jelentkezést fogadott el, így több olyan nagyváros is van, ahol csak fideszes megfigyelő lesz, köztük München és London.

Két külföldön élő olvasónk is jelezte, hogy hiába jelentkezett a Tisza Párton keresztül egyikük Lyonban külképviseleti megfigyelőnek, másikuk pedig Berlinben, egyikük jelentkezését sem fogadta el az NVB.

A Nemzeti Választási Iroda szerint összesen 149 külképviseleti helyen lehet szavazni majd szavazni vasárnap. Külképviseleti megfigyelőnek pártonként egy embert szoktak küldeni általában, ahol ketten vannak, ők valószínűleg váltják egymást. A Tisza Párt összesen 71 ember szeretett volna delegálni. Köztük volt két olvasónk is, de szombaton a következő elutasító határozatot kapták, ami a Nemzeti Választási Iroda honlapján is megtalálható:

„Megszületett a Nemzeti Választási Bizottság 278/2026. számú határozata megbízott külképviseleti megfigyelők nyilvántartásba vétele tárgyában. A bizottság megállapította, hogy 29 fő külképviseleti megfigyelő bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, ugyanakkor a bejelentésben szereplő további 42 fő megfigyelőnek a központi névjegyzékben történő ellenőrzése nem vezetett eredményre, így a szükséges feltételek teljesülésének hiányában nyilvántartásba vételüket a bizottság mellőzte - ennek leggyakoribb okai között szerepelhettek elütések, hiányosan megadott nevek, valamint az, hogy a személyi azonosító helyett más okmány száma került megküldésre.”

Miközben az NVB szerint 42-en is hibáztak a tiszás jelentkezők közül, a Fidesz delegáltjainál ez nem fordult elő ilyen tömegesen.

A Fidesz delegáltjairól szóló NVB-határozatban az áll:

A Nemzeti Választási Bizottság a központi névjegyzék adatai alapján megállapította, hogy 39 fő külképviseleti megfigyelő bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a központi névjegyzék adatai alapján választójoggal rendelkeznek, így nyilvántartásba vételüknek akadálya nincs.

A bejelentésben szereplő további három megfigyelőnek a központi névjegyzékben történő ellenőrzése nem vezetett eredményre, így a szükséges feltételek teljesülésének hiányában nyilvántartásba vételüket a Nemzeti Választási Bizottság mellőzte.

Vagyis a Fidesz 42:3-as elkaszálási aránya lényegesen jobb a Tisza 71:42-esénél.

Nem csak a Fidesz és a Tisza Párt színeiben jelentkeztek megfigyelők. A Magyar Kétfarkú Kutyapártnál 5-en jelentkeztek, és mind az 5 embernek elfogadták a jelentkezését az NVB-nél. A Mi Hazánk Mozgalom 8 külképviselőt jelentett be, és mind a 8-at el is elfogadták. A Demokratikus Koalíció 1 képviselőt regisztrált, és az ő jelentkezését is rendben találta a bizottság.

Megkerestük a Nemzeti Választási Irodát, hogy megtudjuk, mi volt a tiszás jelentkezések tömeges visszautasításának az oka. Azt írták:

„A Tisza Párt által delegált 71 külképviseleti megfigyelőből 29-et vett nyilvántartásba az NVB, a többi megfigyelő esetében nem a jogszabály által meghatározott adatokat adta meg a megbízó. Tehát nem az adatok helyességével volt gond, a probléma abból származott, hogy a jogszabály nem a jelölő szervezet által megadott adatokat követeli meg.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 5. §-a szerint a külképviseleti megfigyelőt a Nemzeti Választási Bizottságnál – nevének és személyi azonosítójának, ennek hiányában személyazonosságát igazoló hatósági igazolványa típusának és számának közlésével – a magyarországi szavazást megelőző kilencedik napig kell bejelenteni.

A jogszabály tehát egyértelműen személyi azonosító megadását kéri, és kizárólag ennek hiányában egyéb okirat számát, viszont a jelölő szervezet 42 esetben egyéb okiratszámot adott meg. E tekintetben az NVB-nek a döntés meghozatalakor nem volt mérlegelési lehetősége.

Pótlásra, javításra pedig már nem volt idő, mivel a dokumentumok a megbízási határidő lejárta előtt néhány perccel kerültek leadásra az NVB titkárságán.”

Egyik érintett olvasónk erre azt írta, hogy tíz éve él külföldön, ezért neki nem sokat mondott a „személyi azonosító” kifejezés, ő ezt ugyanis úgy ismerte, hogy személyigazolvány szám. Ezért ő a személyi igazolványának okmányazonosítóját adta meg, amit csak akkor adhatott volna meg, ha nem rendelkezik személyi azonosítóval. Azt viszont furcsának találja, hogy ennyien elrontották ezt a Tisza delegáltjai közül, és azt sem érti, hogy az NVB miért nem tudta ennek ellenére azonosítani őket.

Többezres városokban nem lesz tiszás

A határozatokba foglalt mellékletek szerint az is látható, hogy melyik pártdelegált hova megy, és hol lesznek csak fideszes külképviseleti megfigyelők. Íme azok a helyek, ahol tiszások nem lesznek, fideszesek viszont igen:

Chicago

Los Angeles

San Francisco

Melbourne

Prága

Ottawa

Vilnius

Edinburgh

London

Berlin

Düsseldrof

München

Csíkszereda

Kolozsvár

Madrid

Szabadka

Genf

Stockholm.

Ezek között szép számmal vannak olyanok, ahol nagyon sokan jelentkeztek szavazásra. Vilniusban például 1017 magyar fog szavazni, Edinburghban 1423, Londonban 9500, Berlinben 2753, Düsseldorfban 2598, München 5542, Csíkszereda 2689, Stockholm 1387.

Dublinban (2028-an szavaznának itt) ugyanakkor fideszes delegált nem lesz, tiszás viszont igen, ugyanez a helyzet, Luxembourgban, ahol 1017 szavaznak majd.

Az NVB ugyanakkor megjegyezte:

„Fontos kiemelni, hogy a külképviseleti szavazást számtalan garancia biztosítja, úgy mint a felesküdött választási irodatagok, a speciális műanyag urna, a sorszámozott plomba, a szavazók számának rögzítése, a külképviseleti és nemzetközi megfigyelők, valamint a sajtó.

A választás tisztaságát így nem kizárólag a külképviseleti megfigyelők biztosítják, ők megfigyelik a külképviseleti választási iroda munkáját, ahogyan ezt a nemzetközi megfigyelők is tehetik.

A külképviseleti szavazást a külképviseleti választási iroda tagjai bonyolítják le, azonban ott szavazatszámlálásra nem kerül sor. A szavazás kezdetétől lezárt urnákat kibontás nélkül hazaszállítják az NVI-hez, ahol - amennyiben a Nemzeti Választási Bizottság szemléje során azok sértetlenségét megállapítja - megkezdődhet az urnák felbontása és a szavazatok országgyűlési egyéni választókerületenkénti szétválogatása. Ezt követően az NVI április 17-én, pénteken átadja az illetékes országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda részére a szavazatokat, és az erre kijelölt szavazókörök szavazatszámláló bizottságai legkésőbb április 18-án számlálják meg azokat.”

Mindkét olvasónk nagyon csalódott volt, amiért az NVB visszautasította a határozatukat. De a nekik küldött tiszás e-mailben a párt azt írta: „Fontos ugyanakkor jeleznünk, hogy mi is felvettük a kapcsolatot a bizottsággal, de akiket ebben az eljárásban nem vettek nyilvántartásba, azok esetében érdemi jogorvoslatra már nincs lehetőség, ezért kérjük a döntés tudomásul vételét.”

Kerestük a Tisza Pártot, hogy megtudjuk, mit szóltak, hogy ennyi jelentkezőjüket elutasították, és tettek-e bármilyen lépést. Ha válaszolnak, frissítjük a cikket. A Nemzeti Választási Iroda viszont hozzátette:

„A Tisza Párt külképviseleti megfigyelőinek nyilvántartásba vételéről az NVB az április 4-i ülésén egyhangúlag döntött, az ülésen tanácskozási joggal a Tisza Párt delegáltja (dr. Retteghy András Tibor) is részt vett, kritikát nem fogalmazott meg.”