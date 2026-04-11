A francia forradalmat idéző tombolásnak nevezte a pénteki koncertet Soltész Miklós államtitkár az ünnepi misén

belföld

„Akik rombolnak, akik tegnap úgy tomboltak Budapesten, hogy rossz volt nézni, francia forradalmat idéző hangulatban, nem lehet tudni, hogy mikor fognak megtérni”

– mondta Soltész Miklós egyházügyi államtitkár a gyöngyöspatai templom felújítás utáni átadásán szombat este a pénteki budapesti rendszerbontó koncertre utalva.

Soltész Miklós egyházi kapcsolatokért felelős államtitkár (jobbra), mellette Hevér Lászlóné,Gyöngyöspata polgármestere és Horváth László drogügyi kormánybiztos, a Fidesz gyöngyösi képviselőjelöltje.
Fotó: Dohi Gabriella

„Sok minden, zajlik, történik most az életünkben. Sok mindent hallunk és tapasztalunk most, gyűlölködést, keresztények elleni támadásokat, emberek fenyegetését”

– tette hozzá Soltész, és azzal folytatta, hogy nekik így is a krisztusi tanítás erősítése a feladatuk. „Ami a világból ránk zúdul, arra ez a válasz, hogy építünk és szépítünk” – mondta a Miniszterelnökség KDNP-s államtitkára.

A gyöngyöspatai templom ünnepi szentmiséje Ternyák Csaba egri érsekkel, egy nappal az országgyűlési választások előtt.
Fotó: Dohi Gabriella

A 12. századi eredetű gyöngyöspatai műemléktemplom felújítása utáni ünnepi szentmisét éppen az országgyűlési választások előtti este tartották a Heves megyei kisvárosban.

A felújított gyöngyöspatai Kisboldogasszony templom, az előtérben tiszás és fideszes választási plakátokkal.
Fotó: Dohi Gabriella

Ennek megfelelően a Ternyák Csaba egri érsek által celebrált misén szinte minden helyi notabilitás képviseltette magát: az első sorban Horváth László drogügyi kormánybiztos, a Fidesz gyöngyösi képviselőjelöltje foglalt helyet Gyöngyöspata polgármestere és az egyházügyi államtitkár között, de ott volt a környékről több más településvezető és a megyei főispán is.

választás 2026 belföld gyöngyöspatai templom fidesz kdnp horváth lászló soltész miklós Ternyák Csaba gyöngyöspata választás 2026 miniszterelnökség