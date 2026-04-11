A francia forradalmat idéző tombolásnak nevezte a pénteki koncertet Soltész Miklós államtitkár az ünnepi misén

„Akik rombolnak, akik tegnap úgy tomboltak Budapesten, hogy rossz volt nézni, francia forradalmat idéző hangulatban, nem lehet tudni, hogy mikor fognak megtérni”

– mondta Soltész Miklós egyházügyi államtitkár a gyöngyöspatai templom felújítás utáni átadásán szombat este a pénteki budapesti rendszerbontó koncertre utalva.

Soltész Miklós egyházi kapcsolatokért felelős államtitkár (jobbra), mellette Hevér Lászlóné,Gyöngyöspata polgármestere és Horváth László drogügyi kormánybiztos, a Fidesz gyöngyösi képviselőjelöltje. Fotó: Dohi Gabriella

„Sok minden, zajlik, történik most az életünkben. Sok mindent hallunk és tapasztalunk most, gyűlölködést, keresztények elleni támadásokat, emberek fenyegetését”

– tette hozzá Soltész, és azzal folytatta, hogy nekik így is a krisztusi tanítás erősítése a feladatuk. „Ami a világból ránk zúdul, arra ez a válasz, hogy építünk és szépítünk” – mondta a Miniszterelnökség KDNP-s államtitkára.

A gyöngyöspatai templom ünnepi szentmiséje Ternyák Csaba egri érsekkel, egy nappal az országgyűlési választások előtt. Fotó: Dohi Gabriella

A 12. századi eredetű gyöngyöspatai műemléktemplom felújítása utáni ünnepi szentmisét éppen az országgyűlési választások előtti este tartották a Heves megyei kisvárosban.

A felújított gyöngyöspatai Kisboldogasszony templom, az előtérben tiszás és fideszes választási plakátokkal. Fotó: Dohi Gabriella

Ennek megfelelően a Ternyák Csaba egri érsek által celebrált misén szinte minden helyi notabilitás képviseltette magát: az első sorban Horváth László drogügyi kormánybiztos, a Fidesz gyöngyösi képviselőjelöltje foglalt helyet Gyöngyöspata polgármestere és az egyházügyi államtitkár között, de ott volt a környékről több más településvezető és a megyei főispán is.