A francia forradalmat idéző tombolásnak nevezte a pénteki koncertet Soltész Miklós államtitkár az ünnepi misén

„Akik rombolnak, akik tegnap úgy tomboltak Budapesten, hogy rossz volt nézni, francia forradalmat idéző hangulatban, nem lehet tudni, hogy mikor fognak megtérni”
– mondta Soltész Miklós egyházügyi államtitkár a gyöngyöspatai templom felújítás utáni átadásán szombat este a pénteki budapesti rendszerbontó koncertre utalva.
„Sok minden, zajlik, történik most az életünkben. Sok mindent hallunk és tapasztalunk most, gyűlölködést, keresztények elleni támadásokat, emberek fenyegetését”
– tette hozzá Soltész, és azzal folytatta, hogy nekik így is a krisztusi tanítás erősítése a feladatuk. „Ami a világból ránk zúdul, arra ez a válasz, hogy építünk és szépítünk” – mondta a Miniszterelnökség KDNP-s államtitkára.
A 12. századi eredetű gyöngyöspatai műemléktemplom felújítása utáni ünnepi szentmisét éppen az országgyűlési választások előtti este tartották a Heves megyei kisvárosban.
Ennek megfelelően a Ternyák Csaba egri érsek által celebrált misén szinte minden helyi notabilitás képviseltette magát: az első sorban Horváth László drogügyi kormánybiztos, a Fidesz gyöngyösi képviselőjelöltje foglalt helyet Gyöngyöspata polgármestere és az egyházügyi államtitkár között, de ott volt a környékről több más településvezető és a megyei főispán is.