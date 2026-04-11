A Szentháromság teret sem tudta megtölteni Orbán a kampányzáróján, kivetítővel nem is készültek

Magyar Péter március 15-ei rendezvényén a fideszes propaganda azon gúnyolódott, hogy sokkal kisebb a tömeg, mint amire számítottak, a Deák téren is volt kihangosítás, pedig a menet vége nem is ért odáig.

Ezt a párhuzamot nézve mennyi emberre számított a Fidesz a kampányzáróján, ha a budapesti Szentháromság térre egy kivetítőt sem tettek, és a színpadra néhány méterről egyáltalán nem lehetett rálátni? Még azok is csak a színpad tetején lévő lámpákat látták, akik felálltak a Szentháromság-szobor talapzatára. A hangosítás sem volt rendben, a tér bal oldalán, a szobor mögötti részen nagyon kellett figyelni, hogy minden szót lehessen érteni.

A színpadot nem a téren állították fel, hanem a Mátyás-templom és a park közti részen. Néhány méter szélesen végig állt a tömeg, Orbán Viktor beszédére láthatóan többen lettek, de a Szentháromság teret megközelítőleg sem töltötték meg.

Ezen a drónfelvételen, amit Orbán Viktor beszéde közben mutattak, jól látszik, hogy tér egy része szinte üres.

Lentről ugyanez kicsivel korábban így nézett ki:

Úgy saccoltunk, hogy a Fidesz pár ezer embert tudott mozgósítani.

A három szónok, Orbán Viktor, Lázár János és Szijjártó Péter azzal a fideszes kampánybusszal futott be fél hét után nem sokkal, amit szombat reggel állítottak hadrendbe. A három politikus a budapesti kampányzáró előtt 5 városba buszozott el, köztük Egerbe, ahol pénteken Magyar is járt. A két tömeget nem lehetett összehasonlítani, mert onnak csak egy beltéri helyszínről, minden bizonnyal a fideszes kampányközpontból posztoltak képet.

Még nem mindenkiben tudatosult, hogy van kampánybusz, mert mikor az egyik fideszes a térhez közel, a lezárt út mellett felkiáltott, hogy jön a busz, a háttal álló ismerőse felnevetett, hogy minek menjenek busszal.

A leszálló politikusokat nem lehetett megközelíteni, a biztonságiak bő két méterre zárták járdát. A csapat a Hiltonba ment be, Orbán előtte a teraszról integett a Halászbástya felé. Kedves fogadtatásban részesült, tüntetők nem várták, volt, aki angolul biztatta. Egy biciklis férfi bömböltette csak fél hét előtt a Csurran-cseppen című számot a tér egyik sarkánál, de pont eltekert, mikor jött a busz. Azt mondta, lehet, visszajön, de később nem láttuk.

A kezdés előtt nem sokkal befutott Rogán Cecília, majd nem sokkal később Orbán Balázs is.

Jött egy csapat fiatal egyensapkában, de hiába kérdeztem őket, hogy mit jelent a felirat, nem árulták el.

Miután arrébb mentek, egy idősebb férfi gyanakodva megkérdezte, hogy vajon provokátorok-e, aztán rájött, hogy nem, kis idővel később kedélyesen elbeszélgetett velük.

Közben Rákay Philip kezdett beszélni a színpadon – akit messzebbről látni nem lehetett, csak a hang alapján beazonosítani –, de az elején nem volt túl nagy hangulat. Azzal sem sikerült felrázni a tömeget, hogy felemlegette, Orbán Viktort és családját „halálosan megfenyegették az ukránok.”

Nem csak hangulat nem volt, tüntetők sem érkeztek a kezdésre, úgyhogy a rendet eddig meg nem magyarázott felhatalmazással biztosító Bazsó Adolfék is oldottan álldogáltak, néha nevetgéltek a tér szélén, mikor megtaláltam őket.

Nem volt nálam kamera, így nem menekült el fejére húzott kapucnival – egyáltalán, nem is kapucnis kabátban jött, mint korábban –, meghallgatta a kérdést, hogy kinek a megbízásából vagy felkérésére vannak itt, majd közölte, hogy nem nyilatkozik.

Utána feltettem pár kérdést, de úgy tett, mint aki nézelődik és nem hallja. Arra sem mondott semmit, hogy ezek szerint további kérdésekre nem válaszol, de akkor már legalább odanézett.

Most részükről sem volt akkora készültség, mint a korábbi fideszes országjárásokon, a zöld kabátos, kigyúrt férfiakat nem láttuk. A korábbi országjárásokra a tüntetők kiabálását hangos hajráfidesszezéssel vagy riariahungáriázással elnyomó csoportok sem voltak feltűnőek.

A beszédek alatt többször is felhangzott a két skandálás, de nem sípolás vagy mocskosfideszesés hatására. Mindkettő elég mély hangon szólt, szóval elképzelhető, hogy ez is valamilyen rászervezett csoport lehetett.

Megjött Orbán és vele együtt a tiltakozók is

Később kiderült, mégis ott volt egy ilyen, direkt az ellenkiabálásra beszervezett csoport. Szijjártó Péter és Lázár János beszéde bármiféle fennforgás nélkül lement – Szijjártónál az volt érdekes, hogy nem ismételte meg Magyar Péter lehallgatott mondatát arról, hogy „geci nagy háború lesz”, megelégedett a „baromi naggyal”.

Lázárt „János, János” skandálással fogadták.

Egy darabig a legforróbb jelenet az volt, mikor a partizános Gulyás Márton arcába beleállt a vadhajtásos Bede Zsolt és egy másik ember, és percekig provokálta. Gulyás nem szólalt meg, rezzenéstelen arccal videózott.



Orbán beszéde alatt a téren többen próbáltak tiltakozni. Két fiatalt már csak akkor vettünk észre, mikor egyiküket, akinél egy összetekert molinó volt, kivezették a térről az egyik utca felé.

Ezen a ponton egy férfi bekopogott a pár méterre álló rendőrautó ablakán, hogy talán menni kéne intézkedni. Időközben befutott Szabó Bálint, a provokációiról elhíresült politikus, és hárman visszamentek kifeszíteni a molinót, amin az volt kiírva cirill betűkkel, hogy „Elvtársak, vége”.

A fiú elmondta, először a busz elejénél feszítették ki a molinót, mire 4-5 fekete kabátos ember megfogta, majd megérkeztek a valtonosok és kivezették őket. Azt mondta, ketten le is köpték. Magánemberként ment ki demonstrálni, hogy megüzenje Orbánnak, vége van.

Végig provokálták őket, idővel a molinót letépték. A rendőrök ezt nem hagyták annyiban, a tértől kicsit távolabb jegyzőkönyvet vettek fel a történtekről, és felírták az érintettek adatait.

Közben nem sokkal távolabb néhányan sípolni kezdtek. Először nekik is beállt egy férfi az arcukba.

Majd Adolfék is bevetették magukat, és kiszorították a sípolókat a tömegből. Az akcióra rögtön ott termett egy „hajráfideszt” skandáló csapat, együtt nyomták ki őket.

Adolfék folyamatosan azzal vádolták a sípolókat, hogy valamelyiküket megütötték, Adolf dühösen oda is szólt, hogy ezt írjuk bele az újságba. A fiatalok visszautasították, hogy megütöttek volna bárkit (amúgy nem is voltak egy súlycsoport). A kiszorítottak négyen voltak, ők is arról számoltak be, hogy leköpték őket. Ez volt az első Orbán-rendezvény, amin részt vettek.

Orbán Viktor a kampányzárón nem búcsúzkodott olyan elérzékenyülten, mint egy nappal korábban Székesfehérváron, de hálát adott a Jóistennek is az elmúlt ciklusokért.

A beszédéből nem maradhatott ki a hereverézés (vagy hereberézés, ki hogy érti, bár értelme egyiknek sincs), egyébként a szokásos panelekből állt. Itt is elmondta, hogy 3 millió szavazat megszerzése a cél (ennyit kaptak nagyjából négy évvel ezelőtt is), és bejelentette, hogy vasárnap is folytatják a kampányolást.