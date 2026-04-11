Egyszerre tart kampányzárót Orbán Viktor és Magyar Péter

Magyar Péter és a Tisza Párt Debrecenben tart kampányzáró gyűlést, ezt a YouTube-on 26 ezren nézik épp (és persze megy több más platformon is).
Orbán Viktor az irodájától nem messze, a budai Várban beszél most, ezt a YouTube-ján 4 ezren nézik (és persze sok más helyen is közvetítik).
Update: Magyar Péter kampányzárójáról itt írtunk, Orbánéról meg itt.
Tiszás ruhába öltözött provokátorok próbálkozhatnak vasárnap, Magyar szerint a fideszes Simon Miklós és felesége, Rizsák Ildikó tiszás táblák felhasználásával készül csalásra Nyírbogáton.
A budai Várban emelkedett volt a hangulat, még az is elhangzott, hogy nekünk fontos a Nyugat. De a lényeg a 3 millió szavazat!