Magyar Péter Debrecenben elmondta még egyszer, utoljára

Komplett kabinet van az Egyetem téren felállított tiszás színpad mögött jó órával Magyar Péter érkezése előtt. Kapitány István és Kármán András lapogatják egymás vállát, befut Orbán Anita, aztán Ruszin-Szendi Romulusz, Hegedűs Zsolt. A hangulat kedélyes. Sztorizgatnak, a kollegákkal egyeztetnek, felvesznek egy-egy videót, „láttad, mennyien vannak?”, „hidegebb van itt”, „milyen napod volt?” Nem tűnik feszkósnak a kampányzáró.

Fotó: Németh Dániel/444

Az egyik debreceni körzet tiszás jelöltje (a párt sajtófőnöke), Tárkányi Zsolt szerint azért kellett az egyetem elé szervezni az eseményt, mert a fideszes városvezetés jó előre kiadta a központi Kossuth teret egy másik rendezvénynek, hogy megnehezítse a dolgukat. A Kossuth tér mellett van egy másik, kisebb tér, ott tartott beszédet Orbán Viktor pár nappal ezelőtt. Tárkányi szerint könnyen össze lehetett volna mérni a kettőt, úgyhogy inkább oda se adta nekik a főteret az önkormányzat. Az egyetem ugyan alapítványi fenntartásban van, de „ők már nem merték nem odaadni”.

Nem a klasszikus tiszás playlist szól a hangszórókból, mintha valami speciális debreceni válogatás menne, nóták és népdalok popos feldolgozásai. Az elmúlt két évben elképesztő mennyiségű tiszás mörcs került az emberekre, rengetegen viselik a pólókat, a kitűzőket, aki eddig nem ruházott be, a pulcsijára ragasztja az ingyen osztogatott matricát.

Fél 6-kor még nem meggyőző a tömeg, nagyobb tömörülés csak a zsíros deszkás pult előtt van, de 6-ra megtelik a murvás placc a színpad előtt, már az egyetemi parkhoz vezető hosszú sugárúton is állnak. A kampány végére ezeken a tiszás rendezvényeken annyi ember gyűlik össze, ami 2023-ban a parlament előtt is tisztes tömegnek számított volna.

„Geci nagy háború lesz” – hirdeti a park bejáratánál egy fideszes molinó, Magyar Péter arcával. Legutóbb 2024 májusában tartott a Tisza nagyrendezvényt Debrecenben, akkor öveket plakátolt ki a Fidesz a városban. Varga Judit Hajdú Péternek adott interjújában volt szó övről, amivel szerinte Magyar megdobta. Varga szombaton posztolt a választásról, de se Magyar, se Orbán nevét nem írta le.

A két esemény között ki tudja, hány országjáráson ment végig a Tisza párt elnöke, ez most az utolsó állomás. A politizálásnak ez a tömegdemokráciák létrejötte óta létező formája Magyar talán legfontosabb eszköze lett a kampányban. A legtöbbször országjárás közben láttuk az elmúlt két évben.

Erről ő maga is hosszan beszél a színpadon. Elégtétellel a hangjában szúr oda mindenkinek, aki valaha kételkedett benne, amikor azt mondja, nemcsak a Fidesz, de „a fővárosi megmondóemberek” sem hitték, sőt kinevették, amikor azt mondta, ők lesznek az ország legnagyobb politikai ereje. Budapest nem Magyarország, igenis járni kell az országot.

Az biztos, hogy nem csak Magyarnak fontos az országjárása. Szinte mindenki, akivel beszélgettünk Debrecenben, látta már a Tisza elnökét színpadon, vagy itt, vagy a környező települések valamelyikén, a legtöbben többször is. Esemény lett Magyarból, amire emberek eljárnak, családdal, gyerekkel, barátokkal.

Magyar meg mondja, mondja. Mindent szóba hoz, ami csak előkerült ebben a kampányban. Egy órán keresztül mondja, aztán színpadra engedi a három debreceni képviselőjelöltet, majd beszél még fél órát. Az utolsó negyed órában minden mondat lehetne az utolsó, de inkább elmondja még egyszer, hogy sorsdöntő választás előtt állunk, hogy felszólítja a hatóságokat, hogy kedves fiatalok.

Amikor lezárja „ezt a kétéves, szolid kampányt”, és megköszöni mindenkinek, családnak, gyerekeknek, kollégáknak, önkénteseknek, minden magyar embernek, azután még tíz percet beszél. Rabok tovább nem leszünk, 150 év alatt sem lettünk törökké, olyan ismert szövegek ezek, hogy szinte sikítja a tömeg.

A lényeg, hogy rendszerváltás, hogy mindenki menjen el, hogy most jött el a pillanat. Két éve mondja fáradhatatlanul, és most még egyszer, utoljára. Szinte kiáltja, hogy „uralkodni akartatok a magyarok fölött”, hogy „rabok tovább nem leszünk”. Állnak az emberek a fáklyák füstjében, ülnek a fagyizó teraszán, hallgatják. Arra sétáló arab egyetemisták ámulnak. A Kossuth-nótával van vége. Kevesebb mint 10 óra és választás.