Őrizetbe vették a Váci úti felüljárón tömegbalesetet okozó sofőrt

A rendőrség őrizetbe vette azt a sofőrt, aki pénteken késő este a Váci úton halálos tömegbalesetet okozott. Az Árpád-hídi csomópontnál történt balesetben öt autó sérült meg, az egyik kocsit a felüljáróról a korláton át lerepítette a gyorshajtó. A lezuhanó autó sofőrje és a baleset okozójának utasa meghalt, négy embert pedig kórházba szállították.

Szemtanúk szerint ismét illegális városi versenyzés okozhatta a halálos balesetet „Több nagy teljesítményű autó versenyzett egymással és szlalomoztak a forgalomban, amikor az Audi a vétlen Toyotának ütközött frontálisan, amely ezután lezuhant” - idézi a tanúkat a Telex.

A Blikk úgy tudja, hogy a balesetet okozó full extrás Audi RS7-et egy fiatal török vállalkozó vezette, akinek családi étterme van Magyarországon. Az ügyben a rendőrség délután kettőkor tart sajtótájékoztatót, az erre szóló meghívójuk címéből derül ki, hogy a gyanúsítottat már őrizetbe vették.