Több a tiszás a szavazatszámláló bizottságokban, mint a fideszes

Urnabontás a 2024-es önkormányzati és EP-választás Győrben

A valasztas.hu-n publikált hivatalos adatok szerint 38877 szavazatszámlálási bizottsági tagot hagytak jóvá. A legtöbb önkéntest a Tisza delegálta, 19691 embert, a Fideszt 16728 bizottsági tag fogja képviseli. A kicsiknél feltűnő a DK szétesése: míg a Mi Hazánk 1519 embert tudott delegálni, Dobrevék csak 589 embert. A százas nagyságrendet rajtuk kívül a Kutyapárt érte el 267 delegált passzivistával. Futottak még: függetlenek (40 fő), Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (27 fő), Jobbik (9 fő), A Szolidaritás Pártja - Magyar Munkáspárt (3 fő), Irány a Jövő Párt és Normális Élet Pártja 2-2 fő.

Így próbálják megakadályozni a fideszes csalásokat

Magyar Péter már tavaly októberben bejelentette, hogy a Tisza párhuzamos szavazatszámlálással készül, azóta pedig a tiszás szavazatszámlálásra való jelentkezés lezárult. Azt mondta, annak érdekében, hogy az emberek elhiggyék az eredményt, vagy megakadályozzák, hogy csalás történjen, a szavazatszámlálóknak mindent rögzíteni kell az összesítésnél. „Azért nem lesz értelme belenyúlni a rendszerbe, mert ott lesz a rögzített, dokumentált eredmény minden választókörzetben, lefotózva, aláírva.” Tárkányi Zsolt, a Tisza sajtófőnöke kérdésünkre korábban azt mondta, minden körzetben lesz tiszás szavazatszámlálójuk.

Az esetleg felmerülő komolyabb kérdésekben döntő Nemzeti Választási Bizottság és a helyben született kifogásokat elsőként elbíráló egyéni választókerületi bizottságok (ahonnan, ahogy a kifogások fellebbezés esetén az NVB-hez kerülnek át) viszont fideszes befolyás alatt állnak.

Az egyéni választókerületi bizottság tagjait és póttagjait a választókerület székhelyéül szolgáló települések képviselő-testületei választják meg. A javaslatot ezekben az esetekben az egyéni választókerületi iroda elnöke, azaz a település – polgármester által kinevezett – jegyzője teszi, erről szavaznak a képviselők.

Itt is – mint az NVB esetében – bekerülhetnek ellenzéki bizottsági tagok az adott választókerületben jelöltet indító szervezetek és a független jelöltek révén. Az így létrejött bizottságok tagjainak többségét azonban jellemzően továbbra is a székhelyek jelentős részét irányító fideszes önkormányzatok juttatják be.

A Tiszának lesznek fürkészei is

Mint nemrég megírtuk, a szavazatvásárlások megakadályozására tudatosan készülnek a Tiszában, a Szavazat ára című dokumentumfilm szinte minden háttérbeszélgetésen előkerült. Listát vezetnek a veszélyeztetett szavazókörökről (több száz ilyen van a párt szerint), ahol szavazatvásárlásokra kell számítani.

Ezekbe a szavazókörökbe „fürkészeket” toboroznak, akik közbelépnek, értesítik a rendőrséget, ha bűncselekményt látnak.

Abban bíznak, hogy ezzel valamelyest visszafogható a tömeges választási csalás. (Magyar Péter a 444-nek adott interjújában felszólította a többi között a rendőrséget, hogy tegyék a dolgukat, és akadályozzák meg az ilyen jellegű bűncselekmények elkövetését, és arról beszélt, ennek idén lesz következménye.)

Több helyi kampányokban dolgozó tiszás is beszámolt nekünk ezekről a „fürkészekről”. A pártnak minden szavazókörben lesz két delegáltja a szavazatszámláló bizottságokban, ezeket az „őrszemeket” ezen felül kell érteni. Nekik nincs semmilyen jogkörük, a szavazóhelyiségekben csak akkor lehetnek, amikor szavaznak, de az, hogy egyáltalán jelen vannak a környéken, dokumentálják az esetleges csalásokat, önmagában elrettentő hatású lehet – magyarázták.