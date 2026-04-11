Trump gazdasági segítséget ígér, ha Orbán marad a miniszterelnök

Még egy Orbán Viktort támogató posztot tett ki Donald Trump a Truth Social oldalára péntek éjjel, ebben azt vetíti előre az amerikai elnök, hogy az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét felhasználja majd Magyarország gazdaságának erősítésére, ha Orbán Viktor marad a miniszterelnök.
„Az adminisztrációm készen áll arra, hogy az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét felhasználja Magyarország gazdaságának megerősítésére – ahogyan ezt a múltban nagy szövetségeseink esetében is tettük –, amennyiben Orbán Viktor miniszterelnök és a magyar nép valaha igényli ezt. Izgatottan várjuk, hogy befektethessünk abba a jövőbeli jólétbe, amely Orbán folytatódó vezetése nyomán fog megvalósulni!”
— áll Trump posztjában.
A megfogalmazás alapján ezt a gazdasági segítőkészséget csak Orbán Viktor miniszterelnöksége esetére ígéri, vagyis ez egy újabb, Orbánnak, nem pedig a választás eredményétől függetlenül Magyarországnak szóló támogatás a Fehér Házból egy nappal a magyar országgyűlési választások előtt.
Trump a fideszes reményekkel szemben végül nem jött személyesen Magyarországra, hogy megtolja a Fidesz kampányát, csak JD Vance alelnök érkezett a héten Budapestre, hogy telefonon kapcsolja Trumpot, és Orbán Viktor újraválasztása érdekében szóljon - de diplomatikusan azt is mondta, hogy az Egyesült Államok nem avatkozik be a magyar választásokba, és bárki is lesz Magyarország új miniszterelnöke, az USA együtt fog vele működni.
Az esetleges amerikai gazdasági védőpajzsról Orbán a novemberi amerikai útján beszélt, egy 20 milliárd dolláros keretetet emlegetett, de a jelek szerint Trump erre nem adta áldását, többször elmondták, hogy nincs ilyen tervben.
Örülnek minden „kiegészítő megállapodásnak”, de szerinte egészen más az ország igaz védőpajzsa. Közvetve előkerült az 1000 forintos benzinár kérdése is.
JD Vance az Orbánnal közös sajtótájékoztató végén egy kérdésre azt mondta, együttműködnek majd az új hatalommal, de szerinte Orbán fogja megnyerni a választásokat.
Orbán pedig most már aztán tényleg elfoglalná Európát, csak ehhez győzniük kell vasárnap. Az iráni háború egyáltalán nem került szóba Orbán és Vance közös kampányeseményén.