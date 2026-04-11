Trump gazdasági segítséget ígér, ha Orbán marad a miniszterelnök

Még egy Orbán Viktort támogató posztot tett ki Donald Trump a Truth Social oldalára péntek éjjel, ebben azt vetíti előre az amerikai elnök, hogy az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét felhasználja majd Magyarország gazdaságának erősítésére, ha Orbán Viktor marad a miniszterelnök.

„Az adminisztrációm készen áll arra, hogy az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét felhasználja Magyarország gazdaságának megerősítésére – ahogyan ezt a múltban nagy szövetségeseink esetében is tettük –, amennyiben Orbán Viktor miniszterelnök és a magyar nép valaha igényli ezt. Izgatottan várjuk, hogy befektethessünk abba a jövőbeli jólétbe, amely Orbán folytatódó vezetése nyomán fog megvalósulni!”

— áll Trump posztjában.

A megfogalmazás alapján ezt a gazdasági segítőkészséget csak Orbán Viktor miniszterelnöksége esetére ígéri, vagyis ez egy újabb, Orbánnak, nem pedig a választás eredményétől függetlenül Magyarországnak szóló támogatás a Fehér Házból egy nappal a magyar országgyűlési választások előtt.

Trump a fideszes reményekkel szemben végül nem jött személyesen Magyarországra, hogy megtolja a Fidesz kampányát, csak JD Vance alelnök érkezett a héten Budapestre, hogy telefonon kapcsolja Trumpot, és Orbán Viktor újraválasztása érdekében szóljon - de diplomatikusan azt is mondta, hogy az Egyesült Államok nem avatkozik be a magyar választásokba, és bárki is lesz Magyarország új miniszterelnöke, az USA együtt fog vele működni.

JD Vance kihangosítja Trumpot. Fotó: JONATHAN ERNST/AFP

Az esetleges amerikai gazdasági védőpajzsról Orbán a novemberi amerikai útján beszélt, egy 20 milliárd dolláros keretetet emlegetett, de a jelek szerint Trump erre nem adta áldását, többször elmondták, hogy nincs ilyen tervben.