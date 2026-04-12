21 óra után megszakadtak a béketárgyalások Iránnal

J.D. Vance az Egyesült Államok alelnöke jelentette be, hogy az általa vezetett delegáció elhagyta Pakisztánt, miután 21 órás tárgyalások után sem sikerült megállapodásra jutniuk Iránnal.

„A rossz hír az, hogy nem jutottunk megállapodásra, és szerintem ez sokkal rosszabb hír Iránnak, mint az Amerikai Egyesült Államoknak” – mondta Vance az újságíróknak a tárgyalások befejezése után. „Nagyon világosan megfogalmaztuk, hogy mik a vörös vonalak.”

J. D. Vance Fotó: ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP

Vance a tárgyalások hiányosságaira hivatkozott, és azt állította, hogy Irán úgy döntött, nem fogadja el az amerikai feltételeket, beleértve azt is, hogy nem gyárt nukleáris fegyvereket. „Szükségünk van egy pozitív kötelezettségvállalásra, miszerint nem fognak atomfegyvereket készíteni, és keresni sem fognak olyan eszközöket, amelyek lehetővé tennék számukra, hogy gyorsan atomfegyverhez jussanak. Ez az Egyesült Államok elnökének fő célja, és ezt próbáltuk elérni ezeken a tárgyalásokon keresztül.”

Az iráni Tasnim hírügynökség is azt nyilatkozta, hogy a „túlzott” amerikai követelések akadályozták a megállapodás elérését, és hogy a tárgyalások véget értek. Mielőtt Vance megszólalt volna, az iráni kormány egy X-en közzétett bejegyzésben azt mondta, hogy a tárgyalások folytatódnak, és mindkét fél műszaki szakértői dokumentumokat cserélnek majd.

Központi téma volt a tárgyalások során a Hormuzi-szoros megnyitása is, bár időközben az amerikai hadsereg közlése szerint két hadihajó áthaladt a szoroson és megteremtették a feltételeket az aknamentesítéshez. A hajók áthaladását azonban tagadta az iráni állami média.

Trump célja a globális hajózás szabad áthaladása a szoroson keresztül, valamint Irán nukleáris dúsítási programjának megbénítása annak biztosítása érdekében, hogy az ország ne legyen képes atombomba előállítására. (Reuters)