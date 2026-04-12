Indítványozták a Váci úti felüljárón tömegbalesetet okozó sofőr letartóztatását

baleset

Halált okozó közúti veszélyeztetés megalapozott gyanúja miatt indítványozták a 25 éves török férfi letartóztatását, aki pénteken késő este a Váci úton halálos tömegbalesetet okozott.

A gyanú szerint a férfi a Váci út és a Róbert Károly körút felüljáróján nagy sebességgel ment, majd szándékosan átlépte a záróvonalat, és áttért a szembejövő sávba, hogy megelőzzön több előtte haladó autót. Ezután a szembejövő forgalom miatt jobbra rántotta a kormányt, vissza a saját irányába. A manőver közben egymás után két, vele azonos irányba haladó autónak is nekiütközött. Emiatt teljesen elveszítette az uralmát a jármű felett, átsodródott a szembejövő sávba, és frontálisan ütközött egy szabályosan közlekedő autóval. Az ütközés erejétől az a kocsi áttörte a szalagkorlátot, és lezuhant a felüljáróról. A vétkes, török sofőr ezután még egy autónak nekiment, végül csak a szalagkorlát állította meg.

Fotó: Haász M. Dia

A baleset miatt a lezuhant kocsi sofőrje a helyszínen, a török férfi egyik utasa a kórházban meghalt. A férfit szombaton őrizetbe vették és gyanúsítottként kihallgatták. A Fővárosi Főügyészség indítványt tett a letartóztatására, mert szerintük fennáll a szökés, az elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélye. Az 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekménnyel gyanúsított férfi letartóztatásáról a nyomozási bíró várhatóan a hétfőn dönt.

Szemtanúk szerint ismét illegális városi versenyzés okozhatta a halálos balesetet. A vétkes full extrás Audi RS7-et egy fiatal török vállalkozó vezethette, akinek családi étterme van Magyarországon.

közlekedés

baleset

