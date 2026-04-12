„Kihajtottuk magunkat”

  • Az urnazárás körül még bőven fűtötte a fideszes kampányzáró vendegeit a kincstári optimizmus.
  • A kormánypárt kampányzáróján DJ-ző Cooky azt mondja, semmit sem kapott a szerepvállalásáért.
  • Tóth Gabitól viszont megtudtuk, hogy a független sajtó miatt kellett munkát vállalnia a Fidesz frakciónál.
Magyarország lerázta magáról az Orbán-rendszert

Csúcspontjára ért egy óriási politikai történet: a Fidesz sötét pártállami eszközökkel sem tudta megakadályozni, hogy a magyar választók lesöpörjék azt a rendszert, ami zsákutcába juttatta az országot. A Tisza minden korábbinál erősebb felhatalmazást kapott.

Kiss Bence, plankog, Jelinek Anna, Kovács Bendegúz, Botos Tamás, Kristóf Balázs
Magyar Péter a 444-nek: Orbán Viktor nem lehet már miniszterelnök, rá is vonatkozni fog az alaptörvény

A Tisza módosítani fogja az alaptörvényt, ez alapján csak két ciklusig lehet valaki miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, ez Orbán Viktorra is vonatkozik.

Kaufmann Balázs, Botos Tamás
„A legszomorúbb országból a legvidámabbak lettünk”

Ott voltunk a történelmi pillanatban Magyar Péterék eredményváróján, miután elsöprő tiszás győzelemmel ért véget Orbán Viktor 16 éve tartó miniszterelnöksége. Volt, aki elsírta magát, mások pezsgőt bontottak, végül hatalmas népünnepély kezdődött.

Bokros Dorka, Jelinek Anna, Kovács Bendegúz, Kristóf Balázs
Döbbenet és tanácstalanság a Fidesz eredményváróján

A vereség utáni órákban a Bálnánál el sem tudták elképzelni azt az országot, amit már nem a Fidesz kormányoz.

Kiss Bence, Kovács Bendegúz, Czinkóczi Sándor
Sokan vitatták, hogy választáson le lehet győzni ezt a rendszert, de úgy tűnik, nem volt igazuk, mondja a Tisza kampányfőnöke

Tóth Péter nem szeret nyilatkozni, de most elmondta: több tízezer ember dolgozott azon, hogy meggyőzze egyesével az embereket: érdemes elmenni szavazni

Bokros Dorka, Jelinek Anna
