„Szeretném, ha úgy alakulna, ahogy én szeretném” – itt tartott a köztévé Híradója a választások napján délben

A Fidesz inaktív támogatói aktívakká váltak, ezzel magyarázható a magas részvétel – hangzott el a köztelevízió déli Híradójában, egymás után négy különböző, de tartalmát tekintve kb. egyforma verzióban. A délelőtt 11 órai rekordszámokból – a 37,98 százalék 12 százalékkal több, mint a 4 évvel ezelőtti választásokon – a következő „elemzők” vontak le ilyen következtetést: Deák Dániel a XXI. Század Intézet, Mráz Ágoston Sámuel és Boros Bánk Levente a Nézőpont, Szalai Szilárd az Ellenpont c. kiadvány részéről.

A Híradó több mint fél órában foglalkozott a választásokkal, jórészt a részvételre és a technikai részletekre koncentrálva, de jutott egy-egy – Orbán Viktor miniszterelnök esetében több – blokk a pártok vezető politikusainak is. Ebben a sorrendben:

Orbán Viktor,

Sulyok Tamás,

Semjén Zsolt,

Szijjártó Péter,

Magyar Péter,

Toroczkai László,

Dobrev Klára.

A Kétfarkú Kutya Párt kimaradt.

Szavazásra várakozók az Óbudai Harrer Pál Általános Iskolánál 2026. április 12-én Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Minden politikus örült a magas részvételnek, egyúttal bizakodóak is voltak, és Magyar Péter is elmondhatta, hogy Kelet és Nyugat között döntenek a választók.

Ezt egyensúlyozandó több változatban elhangzott – többek közt Dömötör Csaba Demokrácia Központ-menedzser és Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető jóvoltából –, hogy a Tisza Párt furton-furt megsérti a választási törvényt. Mi több: ha Magyar Péterék veszítenek, ukrán típusú zavargásokat fognak szítani.

A híradósok megszólították az utca emberét is, érdekes módon közülük senki sem mondta, hogy muszáj a Fideszre szavazni. „Meg kell mutatni, hogy rendnek kell lenni” – közölte egyikük. „A választás a demokrácia ünnepe” – így egy másikuk. „Szeretném, ha úgy alakulna, ahogy én szeretném” – fogalmazott egy harmadikuk.