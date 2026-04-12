Tiborcz üzlettársa levélben szólította fel a Bayer Construct alkalmazottait, a Fideszre kell szavazni

Balázs Attila, Tiborcz István üzlettársa levelet írt cégei, a Bayer Construct és a Viastein alkalmazottjainak, amiben a Fidesz szavazására szólította fel őket – írja a Telex.

Az építési vállalkozó azt írja, ő nem akart politikával kapcsolatos dolgokról beszélni céges felülteken, de a „a tegnap esti kampányrendezvény – a Tisza Párt záróeseménye – videójának megtekintése után úgy érzem, nem hagyhatom szó nélkül. Nálam elszakadt a cérna.” Balázs feltehetően a Tiszától teljesen függetlenül megrendezett a Rendszerbontó Nagykoncert nevű koncertre gondolt, ahol a rapper Eckü a heréjét ajánlotta Gulyás Gergely és a propagandisták figyelmébe.

Ezért aztán a 45. leggazdagabb magyar megosztja alkalmazottaival, hogy szerinte „nyugati tőkés körök” finanszírozzák a kormány politikai ellenfeleit és „egy-két kisebb ügyet, egy-két hibát aránytalanul felnagyítanak, hogy eltereljék a figyelmet azokról a valódi összefüggésekről, amelyeknek nem szabad a háttérben maradniuk”. Az építési vállalkozó úgy látja, ezek a tőkések „találtak maguknak néhány árulót és médiafigurát, akit tudatosan felépítettek”, és akik mögött nincs semmi teljesítmény.

Tiborcz üzlettársa azt írja, „ez a kormány mindent megtett a magyarság újraegyesítéséért, a kultúránk felemelkedéséért, az ipar újra naggyá tételéért, és ezért mi csak a jelenlegi kormányt tudjuk támogatni”. Levele végén pedig fenyegetésbe vált: „Aki ezzel nem ért egyet, az kérem, ne vegyen részt a mi csapatunkban”. Majd felszólítja dolgozóit: „Szavazzunk a jövőnkre!”

A Telex elérte Balázs Attilát, aki nem cáfolta a levélben leírtakat, csak annyit közölt, hogy a céges levél tartalmához semmi közük.

A kormány két éve 244 milliárd forintért vásárolt meg egy zuglói irodakomplexumot Balázs Attila cégeitől, és az ő cégének dolgozói voltak azok, akik ellentüntetőként megzavarták Magyar Péter nagyváradi eseményét.