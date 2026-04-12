Tiszás eredményváró: 40 százalék körüli feldolgozottságnál elkezdtek pezsgők megjelenni a kezekben

Valamivel este 9 óra után egyszer csak felszaladtak a tiszás politikusok és munkatársaik a Batthyány téri Novotel emeletére a földszinten berendezett sajtóteremből. „Megvan, megvan!” – kiabálták egymásnak. Pár perccel később a következő szöveg jelent meg Magyar Péter Facebook-oldalán:

„Az imént Orbán Viktor miniszterelnök úr telefonon gratulált a győzelmünkhöz”.

Két órával korábban még csak néhány tiszás kampányember merte meggyőződéssel mondani, hogy a rekord részvétel nekik kedvez. Magyar Péter a 7 órás urnazárás utáni rövid sajtótájékoztatóján óvatos optimizmusról beszélt, és hamar szigorú arccal visszasietett az emeletre.

A Novotel földszinti éttermének panoráma ablakai mögött ezrek nézték már ekkor a nagy kivetítőkön a Partizán élő adását. A Batthyány téren nagy fehér sátrat állítottak fel, ott vártak az eredményre a tiszás képviselőjelöltek és az önkéntesek a családtagjaikkal. Két órával később az egyik megválasztott képviselő a karjában pörgeti majd a feleségét a sátor előtt.

Több tiszás már 7 körül arról beszélt, az elmúlt pár napban egészen nyugodtak lettek. Ekkor még inkább úgy tűnt, mintha magukat is próbálnák meggyőzni. Az első részeredmények után aztán hirtelen már olyan félmondatokat lehetett elkapni, mint a „fideszes körzetekben verjük szarrá őket”.

Az egyik tiszás képviselőjelölt a Nemzeti Választási Iroda honlapján frissítgette a körzetét az italpultnál:

– Hogy áll?

– 58 százalék. Most már kezdődjön hatossal. Amit ezek rám zúdítottak.

Hatos lett a vége.

40 százalék körüli feldolgozottságnál elkezdtek pezsgők megjelenni a kezekben.

Nem sokkal korábban még a körülményekhez képest visszafogott, de mindenképpen a karakteréhez illő sajtótájékoztatót tartott Tóth Péter, a Tisza láthatatlan kampányfőnöke. Ez az ő győzelme is.

„Az volt a meggyőződésem, hogy választáson le lehet győzni a Fideszt” – mondta. Legalább tíz éve mondja, most lehetőséget kapott, hogy meg is próbálja. 15 ezer kézfogást kért minden jelölttől, azt mondta, ha ez megvan, a választás is megvan. Meglett.

Felszalad ő is az emeletre, nem sokkal később már egy tömeg fújol amikor Orbán Viktor színpadra lép és elismeri a vereségét. Többen sírnak a tömegben, az önkéntesek is sírnak, a tiszás politikusok is sírnak a férjeik és feleségeik vállán. Így kampányoltak, és most így nyertek.