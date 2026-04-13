Ez nem egyszerű választási győzelem, ez népfelkelés az orbánizmus ellen

A 2026-os országgyűlési választásokat fölényes lendszlájddal Hann Endre és a Medián nyerte.
Nem gondoltam volna.
Nem mertem gondolni.
Mert nagyon úgy tűnt, hogy tizenhat (húsz) év alatt Magyarországon Orbán Viktor a legtankönyvibb, legprecízebb választási autokráciát építette ki. Saját hatalmi köre számára – sokkal pontosabb Orbán hatalmi köréről beszélni, a Fidesz mint párt már régóta csak a nevében létezik – olyan erőforrásokat halmozott föl, amilyenek utoljára talán az 1988-as MSZMP-nek állhattak rendelkezésére; saját magára szabta a közjogi rendszert, saját bizalmasait nevezte ki szinte minden, a hatalomgyakorlás szempontjából fontos, elvileg kormány- és pártfüggetlen intézmény élére, ellenőrizte a sajtó nagy részét, a nemzetgazdaság legalább egynegyedét birtokolta valamilyen módon.
Mintha csak kottaként használta volna Treisman és Gurijev Spin Dictators című könyvét (egyébként nem használhatta kottaként, hiszen a könyv csak 2022-ben jelent meg, addigra az Orbán-rendszer már rég kész volt, sőt rögtön a sokkolóan fölényes választási győzelem után hanyatló korszakába lépett), sorra minden checkboxot kipipált, ami egy információs autokráciához kell.
A választási rendszer megfelelő átalakítása mellett a sajtó megszállása, a társadalmi kommunikáció csatornáinak uralása volt a legfontosabb. A gazdasági térfoglalás valójában csak kiszolgálta, a pénz a hatalmi gépezet működtetésére kellett, a hatalmi gépezet tengelye pedig a kommunikáció volt. Információs autokrácia. 16 év alatt súlyosabbnál súlyosabb, egyre vadabb, radikálisabb dumákat, hazugságokat („narratívákat!”) gyártott ez a rendszer, amelyet úgy alakítottak ki, hogy a rágalmazóknak, hazudozóknak bajuk ne eshessen. Alig egy órával a Tisza történelmi léptékű győzelmének kihirdetése előtt a köztévé választási műsorában még terepszínű gyakorlóba bújt, maszkos, állig felfegyverzett „ukrán” katonákat mutogattak, ahogy egy térkép előtt a magyar Parlament elfoglalását tervezgették, a stúdióban szakértő, riporternek és elemzőnek álcázott orbánista droidok szerint. Elmagyarázták, hogy a Fidesz nyilvánvaló győzelme esetén (amelyet az elemzőnek álcázott droid „kutatásai” is „kimutattak”) az ellenzék ukrán segítséggel zavargásokat, fegyveres felkelést szervez, még egy dokumentumot is bevágtak, amelyet a kamu Tisza-adótervet is „kiszivárogató” Orbán-ügynök hozott nyilvánosságra.
Nem árt majd emlékezni ezekre a pillanatokra (huh, de mennyi, mennyi pillanatra!), amikor ugyanezek az elemzők/újságírók az esetleg visszademokratizálódó rendszer szabad sajtóviszonyai között próbálnak majd legitim szereplőként föltűnni.
