Jámbor András szerint vizsgálat indulhat a Tisza elleni titkosszolgálati ügyben

„Válaszolt a legfőbb ügyész az írásbeli kérdésemre, feljelentésként értékelte, és elrendelte az ügy kivizsgálását a Tisza Párt elleni titkosszolgálati manőverek kapcsán!”

– erről számolt be Facebook-oldalán Jámbor András országgyűlési képviselő.

A politikus azt írta, a beadványát a Központi Nyomozó Főügyészséghez továbbították, majd hozzátette: bízik abban, hogy most először valódi eredménye is lesz egy ilyen eljárásnak. Rogán Antalnak külön csak annyit üzent: „tik-tak, katt-katt".

Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztályának kiemelt nyomozója, századosa egy március végén nyilvánosságra került videóban arról beszélt a Direkt36-nak, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomására kellett a Tisza Párthoz köthető informatikusok ügyében nyomoznia.

Az ügy kirobbanása után először a Népszava kereste meg a Legfőbb Ügyészséget, hogy megtudja, indítanak-e hivatalból vizsgálatot Szabó sajtóban megjelent kijelentései nyomán. A kommunikációs osztály akkor azt választolta, hogy „az ügyészség következetes gyakorlata, hogy politikai megnyilvánulásokra nem reagál, azokat nem kommenteli”. Március végén a Transparency International Magyarország feljelentést tett, mivel az ügyészség hivatalból nem indított eljárást a Szabó által jelzett eset ügyében.

választás 2026 POLITIKA Központi Nyomozó Főügyészség szabó bence Rogán Antal direkt36 népszava jámbor andrás Tisza Párt Alkotmányvédelmi Hivatal választás 2026 legfőbb ügyész nemzeti nyomozó iroda Transparency International Magyarország
Kapcsolódó cikkek

„Hogy lehet az, hogy egy magyar titkosszolgálat egy pártot be akar dönteni?” – kérdezi a Nemzeti Nyomozó Iroda századosa

Szabó Bence névvel és arccal állt bele, hogy a Tisza ellen titkosszolgálati akció zajlott. A Direkt36 erről szóló cikkének megjelenése után házkutatást tartottak a nyomozónál.

