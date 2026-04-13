Jámbor András szerint vizsgálat indulhat a Tisza elleni titkosszolgálati ügyben

„Válaszolt a legfőbb ügyész az írásbeli kérdésemre, feljelentésként értékelte, és elrendelte az ügy kivizsgálását a Tisza Párt elleni titkosszolgálati manőverek kapcsán!”

– erről számolt be Facebook-oldalán Jámbor András országgyűlési képviselő.

A politikus azt írta, a beadványát a Központi Nyomozó Főügyészséghez továbbították, majd hozzátette: bízik abban, hogy most először valódi eredménye is lesz egy ilyen eljárásnak. Rogán Antalnak külön csak annyit üzent: „tik-tak, katt-katt".

Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztályának kiemelt nyomozója, századosa egy március végén nyilvánosságra került videóban arról beszélt a Direkt36-nak, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomására kellett a Tisza Párthoz köthető informatikusok ügyében nyomoznia.

Az ügy kirobbanása után először a Népszava kereste meg a Legfőbb Ügyészséget, hogy megtudja, indítanak-e hivatalból vizsgálatot Szabó sajtóban megjelent kijelentései nyomán. A kommunikációs osztály akkor azt választolta, hogy „az ügyészség következetes gyakorlata, hogy politikai megnyilvánulásokra nem reagál, azokat nem kommenteli”. Március végén a Transparency International Magyarország feljelentést tett, mivel az ügyészség hivatalból nem indított eljárást a Szabó által jelzett eset ügyében.