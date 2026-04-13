Négy fideszes képviseli 1998 óta a körzetét, de most mindannyian elbuktak

A választáson négy olyan fideszes jelölt indult, aki 1998 óta képviseli a választókerületét. Vasárnap este azonban mindannyian elvesztették a mandátumukat. Eredményeik nemcsak azért voltak meglepőek, mert 7 választási győzelem után kaptak ki, hanem azért is, mert mindannyian hagyományosan fideszes körzetben indultak. Vereségeik azt is jelentik, hogy egyikük sem kerül fel a 444 – Magyarország 10 legsikeresebb politikusát összegyűjtő – listájára, amin a 10. helyezettnek 8 választási győzelme van.

Az ultis

Font Sándor a Kalocsa központú, Bács-Kiskun megyei 3-as számú választókerületben kapott ki. A 2022-ben még közel 60 százalékot szerző fideszes politikus idén csak 42 százalékot szerzett, míg tiszás kihívója, Judák Zsolt 49 százalékot gyűjtött be. Mivel Font a Fidesz listájáról sem jutott mandátumhoz, 28 év után távozik a parlamentből.

Bács-Kiskun 03 Kalocsa tegnap 18:30 Egyéni Feldolg.: 98,81% TISZA Judák Zsolt 49,37% 23 137 szavazat FIDESZ-KDNP Font Sándor 42,18% 19 767 szavazat Mi Hazánk Szabó Patrik 6,1% 2861 szavazat DK Kókai Katalin 1,58% 742 szavazat Független Kőszegi Mihály 0,76% 358 szavazat Részvétel: 77,88% Érvényes: 46 865 Érvénytelen: 315 Bővebben a kerületről

A 65 éves Font egyébként az MDF-ben kezdte a karrierjét, első két győzelmét még az MDF és a Fidesz közös jelöltjeként gyűjtötte be. Azonban 2004-ben kizárták az MDF frakciójából, egy évvel később pedig belépett a Fidesz frakciójába.

Fontnak politikai karrierje során nem voltak nagy botrányai. Leginkább arról híresült el, hogy rendszeresen ultizik Orbán Viktorral. Egy 2017-es kihelyezett frakcióülésen például nemcsak a miniszterelnököt, hanem Kerényi Jánost és Vitányi Istvánt is megverte. Font alapító tagja az Ulti Digitális Polgári Körnek, a februári alakuló ülésen többek között Orbán Viktorral, Pintér Sándorral és Korda Györggyel ultizott a budapesti Gösser étteremben.

Az MDF-alapító

Hiába szerzett Lezsák Sándor 2022-ben közel 63 százalékot a Bács-Kiskun megyei 4-es számú választókerületben, ezúttal csak 42 százalékot gyűjtött be, és simán kikapott a 49 százalékot szállító tiszás Kovács Gyulától. Lezsák egyedül annak örülhet, hogy – a 28 év után veszítő képviselők közül egyedüliként – listáról bejut a parlamentbe.

Bács-Kiskun 04 Kiskunfélegyháza tegnap 18:30 Egyéni Feldolg.: 98,89% TISZA DR. Kovács Gyula 49,67% 25 543 szavazat FIDESZ-KDNP Lezsák Sándor 42,09% 21 648 szavazat Mi Hazánk Endre Béla 6,89% 3545 szavazat DK Sarkadi Pál 0,65% 333 szavazat Független Nagy Imre 0,54% 276 szavazat A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt Horváth Annamária 0,17% 85 szavazat Részvétel: 76,49% Érvényes: 51 430 Érvénytelen: 310 Bővebben a kerületről

A 76 éves Lezsák a magyar politikai egyik legendája. Már a rendszerváltás előtti években nevet szerzett magának, lakiteleki házának kertjében alakult meg mozgalomként az MDF. Később elnökként is vezette a pártot, 2004-ben azonban belső konfliktusok miatt kizárták a pártból. Akkor alapította meg a Nemzeti Fórum nevű szervezetet, ami szövetségre lépett a Fidesszel. A parlamentbe 1994-ben jutott be először, 1998-tól már egyéni mandátummal ült a házban, aminek több cikluson keresztül az egyik alelnöke volt.

Lezsák tavaly azzal került be a hírekbe, hogy kuratóriumi tagként megszavazta, hogy a Neumann János Egyetemért Alapítvány elherdálja a rábízott vagyont, és 127 milliárd forintot egyetlen befektetési formába fektessen. Lakiteleki birodalmában, a Hungarikum Ligetben pedig 2024-ben állítottak szobrot a szélsőjobboldali, antiszemita Csurka Istvánnak.

A volt NAV-elnök

Tállai András több mint 10 százalékponttal kapott ki a tiszás Csézy Erzsébettől a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 7-es számú választókerületben. Pedig 2022-ben még 60 százalékos eredménnyel győzött a mezőkövesdi körzetben. Mivel listáról sem szerzett mandátumot, 28 év után távozik a parlamentből.

Borsod-Abaúj-Zemplén 07 Mezőkövesd tegnap 18:30 Egyéni Feldolg.: 99,01% TISZA Csézi Erzsébet 52,04% 27 664 szavazat FIDESZ-KDNP Tállai András 40,49% 21 526 szavazat Mi Hazánk Szajlai János 5,91% 3142 szavazat DK Sermer Ádám 0,63% 337 szavazat MKKP Kováts Gábor 0,54% 289 szavazat Jobbik Gönczi György 0,32% 170 szavazat A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt Forgács Valter Zsolt 0,06% 33 szavazat Részvétel: 75,56% Érvényes: 53 161 Érvénytelen: 363 Bővebben a kerületről

A 67 éves Tállai az évek során halmozta a pozíciókat. Volt az Agrárminisztérium, a Belügyminisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Pénzügyminisztérium államtitkára is, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt pedig elnökként vezette. Emellett nyolc évig mezőkövesdi polgármester is volt.

Bár a Fidesz több képviselőjelöltjét is azért cserélte le a választás előtt, mert nem tudtak rendesen tiktokozni, a platformon ugyan aktív, de teljesen platformidegen tartalmakat gyártó Tállai maradhatott a helyén. Érdemes megnézni a Nemcsák Károllyal készített videóját.

A futball területén azonban már sikeresebb volt a politikus. Klubja, a 2000-es évek elején még NB III-as Mezőkövesd Zsóry ugyanis a 2010-es évek második felére stabil NB I-es csapattá vált. Igaz, most éppen az NB II-ben szerepel a klub, aminek klubigazgatója a politikus fia, ifjabb Tállai András.

A volt Fidesz-szóvivő

Az 58 éves Zsigó Róbert is simán, 11 százalékponttal kapott ki tiszás kihívójától, Csontos Bencétől a Bács-Kiskun megyei 6-os számú választókerületben. Pedig a bajai körzetben 2022-ben még 57 százalékos eredménnyel nyert. Mivel listáról sem szerzett mandátumot, távozik a parlamentből.

Bács-Kiskun 06 Baja tegnap 18:30 Egyéni Feldolg.: 98,7% TISZA Csontos Bence 51,72% 22 804 szavazat FIDESZ-KDNP Zsigó Róbert 40,56% 17 885 szavazat Mi Hazánk Éberling Balázs 6,69% 2950 szavazat DK Székely Dániel 0,88% 386 szavazat A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt Nagy Gusztáv 0,15% 67 szavazat Részvétel: 75,19% Érvényes: 44 092 Érvénytelen: 341 Bővebben a kerületről

Zsigó volt államtitkár a Miniszterelnökségen, illetve az Agrár-, a Földművelésügyi- és a Kulturális és Innovációs Minisztériumban. Emellett a Fidesz szóvivőjeként, 2010 és 2014 között pedig Baja polgármestereként is dolgozott.

A fideszes politikus egyébként mindent bevetett az idei kampányban. Többek között bejelentette a bajai déli elkerülő út megépítését, amivel már 2021-ben is kampányolt.

