Négy fideszes képviseli 1998 óta a körzetét, de most mindannyian elbuktak

A választáson négy olyan fideszes jelölt indult, aki 1998 óta képviseli a választókerületét. Vasárnap este azonban mindannyian elvesztették a mandátumukat. Eredményeik nemcsak azért voltak meglepőek, mert 7 választási győzelem után kaptak ki, hanem azért is, mert mindannyian hagyományosan fideszes körzetben indultak. Vereségeik azt is jelentik, hogy egyikük sem kerül fel a 444 – Magyarország 10 legsikeresebb politikusát összegyűjtő – listájára, amin a 10. helyezettnek 8 választási győzelme van.
Font Sándor a Kalocsa központú, Bács-Kiskun megyei 3-as számú választókerületben kapott ki. A 2022-ben még közel 60 százalékot szerző fideszes politikus idén csak 42 százalékot szerzett, míg tiszás kihívója, Judák Zsolt 49 százalékot gyűjtött be. Mivel Font a Fidesz listájáról sem jutott mandátumhoz, 28 év után távozik a parlamentből.
A 65 éves Font egyébként az MDF-ben kezdte a karrierjét, első két győzelmét még az MDF és a Fidesz közös jelöltjeként gyűjtötte be. Azonban 2004-ben kizárták az MDF frakciójából, egy évvel később pedig belépett a Fidesz frakciójába.
Fontnak politikai karrierje során nem voltak nagy botrányai. Leginkább arról híresült el, hogy rendszeresen ultizik Orbán Viktorral. Egy 2017-es kihelyezett frakcióülésen például nemcsak a miniszterelnököt, hanem Kerényi Jánost és Vitányi Istvánt is megverte. Font alapító tagja az Ulti Digitális Polgári Körnek, a februári alakuló ülésen többek között Orbán Viktorral, Pintér Sándorral és Korda Györggyel ultizott a budapesti Gösser étteremben.
Hiába szerzett Lezsák Sándor 2022-ben közel 63 százalékot a Bács-Kiskun megyei 4-es számú választókerületben, ezúttal csak 42 százalékot gyűjtött be, és simán kikapott a 49 százalékot szállító tiszás Kovács Gyulától. Lezsák egyedül annak örülhet, hogy – a 28 év után veszítő képviselők közül egyedüliként – listáról bejut a parlamentbe.
A 76 éves Lezsák a magyar politikai egyik legendája. Már a rendszerváltás előtti években nevet szerzett magának, lakiteleki házának kertjében alakult meg mozgalomként az MDF. Később elnökként is vezette a pártot, 2004-ben azonban belső konfliktusok miatt kizárták a pártból. Akkor alapította meg a Nemzeti Fórum nevű szervezetet, ami szövetségre lépett a Fidesszel. A parlamentbe 1994-ben jutott be először, 1998-tól már egyéni mandátummal ült a házban, aminek több cikluson keresztül az egyik alelnöke volt.
Lezsák tavaly azzal került be a hírekbe, hogy kuratóriumi tagként megszavazta, hogy a Neumann János Egyetemért Alapítvány elherdálja a rábízott vagyont, és 127 milliárd forintot egyetlen befektetési formába fektessen. Lakiteleki birodalmában, a Hungarikum Ligetben pedig 2024-ben állítottak szobrot a szélsőjobboldali, antiszemita Csurka Istvánnak.
Tállai András több mint 10 százalékponttal kapott ki a tiszás Csézy Erzsébettől a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 7-es számú választókerületben. Pedig 2022-ben még 60 százalékos eredménnyel győzött a mezőkövesdi körzetben. Mivel listáról sem szerzett mandátumot, 28 év után távozik a parlamentből.
A 67 éves Tállai az évek során halmozta a pozíciókat. Volt az Agrárminisztérium, a Belügyminisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Pénzügyminisztérium államtitkára is, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt pedig elnökként vezette. Emellett nyolc évig mezőkövesdi polgármester is volt.
Bár a Fidesz több képviselőjelöltjét is azért cserélte le a választás előtt, mert nem tudtak rendesen tiktokozni, a platformon ugyan aktív, de teljesen platformidegen tartalmakat gyártó Tállai maradhatott a helyén. Érdemes megnézni a Nemcsák Károllyal készített videóját.
A futball területén azonban már sikeresebb volt a politikus. Klubja, a 2000-es évek elején még NB III-as Mezőkövesd Zsóry ugyanis a 2010-es évek második felére stabil NB I-es csapattá vált. Igaz, most éppen az NB II-ben szerepel a klub, aminek klubigazgatója a politikus fia, ifjabb Tállai András.
Az 58 éves Zsigó Róbert is simán, 11 százalékponttal kapott ki tiszás kihívójától, Csontos Bencétől a Bács-Kiskun megyei 6-os számú választókerületben. Pedig a bajai körzetben 2022-ben még 57 százalékos eredménnyel nyert. Mivel listáról sem szerzett mandátumot, távozik a parlamentből.
Zsigó volt államtitkár a Miniszterelnökségen, illetve az Agrár-, a Földművelésügyi- és a Kulturális és Innovációs Minisztériumban. Emellett a Fidesz szóvivőjeként, 2010 és 2014 között pedig Baja polgármestereként is dolgozott.
A fideszes politikus egyébként mindent bevetett az idei kampányban. Többek között bejelentette a bajai déli elkerülő út megépítését, amivel már 2021-ben is kampányolt.
Címlapkép: Németh Dóra/444
