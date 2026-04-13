Négy fideszes képviseli 1998 óta a körzetét, de most mindannyian elbuktak

A választáson négy olyan fideszes jelölt indult, aki 1998 óta képviseli a választókerületét. Vasárnap este azonban mindannyian elvesztették a mandátumukat. Eredményeik nemcsak azért voltak meglepőek, mert 7 választási győzelem után kaptak ki, hanem azért is, mert mindannyian hagyományosan fideszes körzetben indultak. Vereségeik azt is jelentik, hogy egyikük sem kerül fel a 444 – Magyarország 10 legsikeresebb politikusát összegyűjtő – listájára, amin a 10. helyezettnek 8 választási győzelme van.

Az ultis

Font Sándor a Kalocsa központú, Bács-Kiskun megyei 3-as számú választókerületben kapott ki. A 2022-ben még közel 60 százalékot szerző fideszes politikus idén csak 42 százalékot szerzett, míg tiszás kihívója, Judák Zsolt 49 százalékot gyűjtött be. Mivel Font a Fidesz listájáról sem jutott mandátumhoz, 28 év után távozik a parlamentből.

Bács-Kiskun 03

Kalocsa tegnap 18:30
Egyéni Feldolg.: 98,81%
  1. Judák Zsolt
    Judák Zsolt
    TISZA
    49,37%
    23 137 szavazat
  2. Font Sándor
    Font Sándor
    FIDESZ-KDNP
    42,18%
    19 767 szavazat
  3. Szabó Patrik
    Szabó Patrik
    Mi Hazánk
    6,1%
    2861 szavazat
  4. Kókai Katalin
    Kókai Katalin
    DK
    1,58%
    742 szavazat
  5. Kőszegi Mihály
    Kőszegi Mihály
    Független
    0,76%
    358 szavazat
Részvétel: 77,88% Érvényes: 46 865 Érvénytelen: 315

A 65 éves Font egyébként az MDF-ben kezdte a karrierjét, első két győzelmét még az MDF és a Fidesz közös jelöltjeként gyűjtötte be. Azonban 2004-ben kizárták az MDF frakciójából, egy évvel később pedig belépett a Fidesz frakciójába.

Font Sándor
Fotó: Németh Dániel/444

Fontnak politikai karrierje során nem voltak nagy botrányai. Leginkább arról híresült el, hogy rendszeresen ultizik Orbán Viktorral. Egy 2017-es kihelyezett frakcióülésen például nemcsak a miniszterelnököt, hanem Kerényi Jánost és Vitányi Istvánt is megverte. Font alapító tagja az Ulti Digitális Polgári Körnek, a februári alakuló ülésen többek között Orbán Viktorral, Pintér Sándorral és Korda Györggyel ultizott a budapesti Gösser étteremben.

Az MDF-alapító

Hiába szerzett Lezsák Sándor 2022-ben közel 63 százalékot a Bács-Kiskun megyei 4-es számú választókerületben, ezúttal csak 42 százalékot gyűjtött be, és simán kikapott a 49 százalékot szállító tiszás Kovács Gyulától. Lezsák egyedül annak örülhet, hogy – a 28 év után veszítő képviselők közül egyedüliként – listáról bejut a parlamentbe.

Bács-Kiskun 04

Kiskunfélegyháza tegnap 18:30
Egyéni Feldolg.: 98,89%
  1. DR. Kovács Gyula
    DR. Kovács Gyula
    TISZA
    49,67%
    25 543 szavazat
  2. Lezsák Sándor
    Lezsák Sándor
    FIDESZ-KDNP
    42,09%
    21 648 szavazat
  3. Endre Béla
    Endre Béla
    Mi Hazánk
    6,89%
    3545 szavazat
  4. Sarkadi Pál
    Sarkadi Pál
    DK
    0,65%
    333 szavazat
  5. Nagy Imre
    Független
    0,54%
    276 szavazat
  6. Horváth Annamária
    Horváth Annamária
    A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
    0,17%
    85 szavazat
Részvétel: 76,49% Érvényes: 51 430 Érvénytelen: 310

A 76 éves Lezsák a magyar politikai egyik legendája. Már a rendszerváltás előtti években nevet szerzett magának, lakiteleki házának kertjében alakult meg mozgalomként az MDF. Később elnökként is vezette a pártot, 2004-ben azonban belső konfliktusok miatt kizárták a pártból. Akkor alapította meg a Nemzeti Fórum nevű szervezetet, ami szövetségre lépett a Fidesszel. A parlamentbe 1994-ben jutott be először, 1998-tól már egyéni mandátummal ült a házban, aminek több cikluson keresztül az egyik alelnöke volt.

Lezsák Sándor
Fotó: Bús Csaba/MTI/MTVA

Lezsák tavaly azzal került be a hírekbe, hogy kuratóriumi tagként megszavazta, hogy a Neumann János Egyetemért Alapítvány elherdálja a rábízott vagyont, és 127 milliárd forintot egyetlen befektetési formába fektessen. Lakiteleki birodalmában, a Hungarikum Ligetben pedig 2024-ben állítottak szobrot a szélsőjobboldali, antiszemita Csurka Istvánnak.

A volt NAV-elnök

Tállai András több mint 10 százalékponttal kapott ki a tiszás Csézy Erzsébettől a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 7-es számú választókerületben. Pedig 2022-ben még 60 százalékos eredménnyel győzött a mezőkövesdi körzetben. Mivel listáról sem szerzett mandátumot, 28 év után távozik a parlamentből.

Borsod-Abaúj-Zemplén 07

Mezőkövesd tegnap 18:30
Egyéni Feldolg.: 99,01%
  1. Csézi Erzsébet
    Csézi Erzsébet
    TISZA
    52,04%
    27 664 szavazat
  2. Tállai András
    Tállai András
    FIDESZ-KDNP
    40,49%
    21 526 szavazat
  3. Szajlai János
    Szajlai János
    Mi Hazánk
    5,91%
    3142 szavazat
  4. Sermer Ádám
    Sermer Ádám
    DK
    0,63%
    337 szavazat
  5. Kováts Gábor
    Kováts Gábor
    MKKP
    0,54%
    289 szavazat
  6. Gönczi György
    Gönczi György
    Jobbik
    0,32%
    170 szavazat
  7. Forgács Valter Zsolt
    Forgács Valter Zsolt
    A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
    0,06%
    33 szavazat
Részvétel: 75,56% Érvényes: 53 161 Érvénytelen: 363

A 67 éves Tállai az évek során halmozta a pozíciókat. Volt az Agrárminisztérium, a Belügyminisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Pénzügyminisztérium államtitkára is, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt pedig elnökként vezette. Emellett nyolc évig mezőkövesdi polgármester is volt.

Tállai András
Fotó: Németh Dániel/444

Bár a Fidesz több képviselőjelöltjét is azért cserélte le a választás előtt, mert nem tudtak rendesen tiktokozni, a platformon ugyan aktív, de teljesen platformidegen tartalmakat gyártó Tállai maradhatott a helyén. Érdemes megnézni a Nemcsák Károllyal készített videóját.

A futball területén azonban már sikeresebb volt a politikus. Klubja, a 2000-es évek elején még NB III-as Mezőkövesd Zsóry ugyanis a 2010-es évek második felére stabil NB I-es csapattá vált. Igaz, most éppen az NB II-ben szerepel a klub, aminek klubigazgatója a politikus fia, ifjabb Tállai András.

A volt Fidesz-szóvivő

Az 58 éves Zsigó Róbert is simán, 11 százalékponttal kapott ki tiszás kihívójától, Csontos Bencétől a Bács-Kiskun megyei 6-os számú választókerületben. Pedig a bajai körzetben 2022-ben még 57 százalékos eredménnyel nyert. Mivel listáról sem szerzett mandátumot, távozik a parlamentből.

Bács-Kiskun 06

Baja tegnap 18:30
Egyéni Feldolg.: 98,7%
  1. Csontos Bence
    Csontos Bence
    TISZA
    51,72%
    22 804 szavazat
  2. Zsigó Róbert
    Zsigó Róbert
    FIDESZ-KDNP
    40,56%
    17 885 szavazat
  3. Éberling Balázs
    Éberling Balázs
    Mi Hazánk
    6,69%
    2950 szavazat
  4. Székely Dániel
    Székely Dániel
    DK
    0,88%
    386 szavazat
  5. Nagy Gusztáv
    Nagy Gusztáv
    A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
    0,15%
    67 szavazat
Részvétel: 75,19% Érvényes: 44 092 Érvénytelen: 341

Zsigó volt államtitkár a Miniszterelnökségen, illetve az Agrár-, a Földművelésügyi- és a Kulturális és Innovációs Minisztériumban. Emellett a Fidesz szóvivőjeként, 2010 és 2014 között pedig Baja polgármestereként is dolgozott.

Zsigó Róbert
Fotó: Németh Dániel/444

A fideszes politikus egyébként mindent bevetett az idei kampányban. Többek között bejelentette a bajai déli elkerülő út megépítését, amivel már 2021-ben is kampányolt.

