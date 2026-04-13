Sztrájkoltak a kínai vendégmunkások Oroszországban

Nem csak Magyarországon történtek jelentős események április 12-én, hanem Oroszországban is: reggel több mint 100 kínai munkás vonult végig Komszomolszk-na-Amur utcáin, tüntetés címszó alatt, írja a Meduza.

Szemtanúk szerint a tüntetést a Petro-Khekhoa vállalat munkásai szervezték, akik egy olajfinomító közelében található építőtáborban dolgoznak. A Telegramon publikált videofelvételeken látható, hogy a munkások kínai és orosz nyelvű táblákat tartanak a kezükben, amelyeken Vlagyimir Putyin orosz elnököt és Igor Szecsin Rosznyeft-vezérigazgatót kérik segítségre.

A város polgármestere találkozott a tüntetőkkel, a polgármester közösségi média oldalán megjelent egy bejegyzés, amely szerint a városi hatóságok és a rendfenntartók tárgyalnak a kínai munkásokkal, de a bejegyzést később törölték.

A tüntetés helyszínén szolgálatot teljesítő rendőrség és az orosz Nemzeti Gárda nem vett őrizetbe egyetlen tüntetőt sem, ami az orosz viszonyokat ismerve nem magától értetődő.

A Komszomolszk-na-Amur-i olajfinomító kínai munkásai 2021 novemberében már szerveztek hasonló tüntetést a kifizetetlen bérek miatt, és akkor azt követelték, hogy küldjék őket haza.