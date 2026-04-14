Az óbudai polgármester a Tiszára szavazott, másokat is erre biztatott, majd kilépett a Demokratikus Koalícióból

„A Demokratikus Koalíció közösségét tegnap elhagytam. Döntésem indoka, hogy az országgyűlési választást nemzeti sorskérdésnek tekintettem, ezért vasárnap nemcsak szavazatommal támogattam a Tisza pártot, hanem nyilvános posztokban a III. kerületieket is kormányváltó szavazat leadására kértem” – írja közösségi oldalán Kiss László.

Az óbudai polgármester szerint „egy másik párt támogatása ellentétes a DK alapszabályával. Szerettem volna megkímélni a párt közösségét attól, hogy velem szemben a kizáráshoz vezető eljárást el kelljen indítaniuk, ezért a pártból önként kiléptem. A DK vezetői a hírt megértéssel fogadták, ebből sem emberi, sem politikai feszültség nem alakult ki.”

Kiss László a némiképp váratlan fordulatot így magyarázza: „2019-ben, polgármesterré választásomkor azt vállaltam, hogy mindenki polgármestere leszek, a döntéseim során csak a kerület érdekeit veszem figyelembe, pártpolitikai szempontokat nem érvényesítek. Ehhez a vállaláshoz tartom magam ma is, és ebbe a napi politizálás nem fér bele.”

Kiss László
Fotó: Ruzsa Rania / Főpolgármesteri Hivatal

A Demokratikus Koalíció kerekítve 1 százalékot szerzett a vasárnapi választásokon, az eredmények ismeretében Dobrev Klára elnök és a teljes vezetőség lemondott. A 2010-es évek elején Gyurcsány Ferenc exkormányfő által létrehozott párt jövője összességében kérdéses.

A DK-tag óbudai polgármestert 2024 augusztusában hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsították meg, majd le is tartóztatták. Ez nem sokkal azután történt, hogy újraválasztották a kerületben. A rácsok mögül a következő év tavaszán szabadult, az első testületi ülést 2025 májusában vezethette le.

Kisst azzal vádolják, hogy még 2019. októberi megválasztása után egy ismerősével megállapodott, az érdekeltségébe tartozó cégek rendszeresen megbízásokat kapnak az önkormányzattól, amiért cserébe neki és más önkormányzatnál dolgozó hivatalos és nem hivatalos személyeknek pénzt kell visszafizetniük. A polgármester ragaszkodik az ártatlanságához.

