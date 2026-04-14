Dmitrij Peszkov szerint az orosz elnök előbb-utóbb felveszi a kapcsolatot az új magyar miniszterelnökkel

A politikusok pragmatikusabb megfogalmazásokhoz folyamodnak azután, hogy megbízzák őket egy ország vezetésével, közölte Dmitrij Peszkov. Vlagyimir Putyin orosz elnök szóvivője az Rbc.ru híre szerint így kommentálta Magyar Péter leendő magyar miniszterelnök kijelentését, miszerint Budapest és Moszkva nem lesznek barátok, de készen áll a pragmatikus kapcsolatok kiépítésére.

„A politikában egy dolog, amíg nem ülsz egy ország vezetőjének a székében, addig bármit lehet mondani. De amikor beülsz ebbe a székbe, akkor minden más, pragmatikusabb értelmet nyer, ebben bízunk” – mondta Peszkov. A hírben előkerül Magyar megfogalmazása is, miszerint a választások eredményétől a földrajz nem változik meg, és Magyarország energiafüggősége egy időre fennmarad.

Aazt is felidézik, hogy a Tisza elnöke megjegyezte, ha Vlagyimir Putyin felhívja, fel fogja venni a telefont. Magyar azt mondta, olvasható az Rbc.ru hírében, hogy ha beszélne az orosz elnökkel, arra kérné, fejezze be a háborút Ukrajnában.

Dmitrij Peszkov és Vlagyimir Putyin 2022 decemberében Biskekben Fotó: VYACHESLAV OSELEDKO/AFP

Az elnök naptárában egyelőre nem szerepel telefonbeszélgetés Magyar Péterrel, de az orosz fél arra számít, hogy idővel erre is sor kerül, közölte Peszkov.

A Guardian is idézi témába vágó cikkében Peszkovot. Ebben megemlítik: Moszkva nem üdvözölte Magyart a győzelme alkalmából, mondván, Magyarország a nem baráti országok közé tartozik. Ehhez képest Orbánnak 2022-ben gratuláltak az akkori sikerét követően. A Kreml szóvivője kijelentette: „Soha nem voltunk barátok Orbánnal”, és hozzátette, Moszkva továbbra is nyitott a párbeszédre, illetve a kölcsönösen előnyös kapcsolatok kiépítésére Budapesttel.