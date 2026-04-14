Karácsony szerint az Orbán-kormány szerdán újabb 37 milliárd forintot készül leemelni Budapest számlájáról

„Az Orbán-kormány az Államkincstáron keresztül szerdán 37 milliárdot tervez leemelni Budapest számlájáról. Egy ilyen lépés szakadékba lökné a várost” – közölte közösségi oldalán Karácsony Gergely. A főpolgármester a posztjában felidézi: Magyar Péter leendő miniszterelnök a győzelmi beszédében felszólította Orbánékat, hogy már ne hozzanak olyan döntéseket, amelyek megkötik a következő kormány kezét. Szerinte az első ilyen, „a jövőt is gúzsba kötő” károkozás Budapest ügyében történhet szerdán.

Karácsony Gergely emiatt személyesen vitt levelet az Államkincstár elnökének – „nehogy elkeveredjen a postázóban” –, amiben a 37 milliárdos inkasszó elhalasztására szólította fel.

„Miután minden jogi csatát megnyertünk, Budapest számlájának újabb lerablása is törvénytelen lenne, de ismerjük az Orbán-kormányt, indokolt időben szólni: ne merészeljék!” – írta a főpolgármester.

„Budapest kész az együttműködésre az új kormánnyal, hogy a törvénytelen és igazságtalan kivéreztetés évei után, azon értékek alapján, amelyeket az elmúlt években megőriztünk és megvédtünk az Orbán-kormánytól, végre elkezdődhessen a békés fejlesztés időszaka a nemzet fővárosában” – tette hozzá.

Az Államkincstáron keresztül a kormány az elmúlt években több alkalommal inkasszózott esetenként tízmilliárdos összegeket a főváros számlájáról szolidaritási hozzájárulás címén, több esetben annak ellenére, hogy a bíróság szerint ezt nem tehette volna. Legutóbb idén januárban történt ilyen, akkor 11,7 milliárd forintot emeltek le.

A szolidaritási hozzájárulás összegének megemelése és a folyamatos állami inkasszózás miatt a főváros a tavalyi évet is épp csak megúszta anélkül, hogy csődöt kelljen jelentenie.